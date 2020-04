Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mardi 21 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. C'est pourquoi CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Un des jihadistes les plus recherchés de Daesh arrêté dans le sud de l’Espagne

La police espagnole, confirmant une information du quotidien local La Voz de Almeria, a annoncé, ce mardi 21 avril, avoir arrêté sur son sol un membre particulièrement recherché du groupe terroriste Daesh. Une interpellation faite plus précisément à Almeria, dans le sud du pays.

Deux autres personnes ont également été interpellées dans cette même localité andalouse. Les trois hommes se déplaçaient dans la ville en tenant compte de la situation sanitaire et portaient notamment des masques de protection pour éviter d'être repérés.

Si l'identité du principal suspect restait à confirmer ce mardi soir, il pourrait s'agir d'Abdel-Majed Abdel Bary de nationalité égyptienne et recherché par toutes les polices d'Europe, tant pour «sa carrière» que pour son «danger élevé», selon les indications fournies à la fois par Jean-Charles Brisard, président du Centre d'Analyse du Terrorisme, et le quotidien de référence espagnol El Pais.

Cet individu avait un temps été suspecté d'être «Jihadi John», le bourreau de Daesh qui avait notamment exécuté le journaliste américain James Foley en 2014. Les forces de l'ordre ne savent pas à ce stade si le groupe était en Espagne dans un but de soutien logistique, ou pour préparer un attentat en Europe.

Violences en banlieue : Marine Le Pen réclame la «neutralisation des racailles»

Après les nouvelles violences urbaines qui, dans la nuit de lundi à mardi, ont émaillé plusieurs villes de France, Marine Le Pen a tenu des propos qui ne sont pas passés inaperçus.

La présidente du Rassemblement national a réclamé, ce mardi 21 avril, la «neutralisation des racailles» et a également accusé «l'Etat macronien» d’avoir permis ces affrontements «en libérant des milliers de détenus».

Des paroles chocs tenues sur le réseau social Twitter après l’accident, samedi 18 avril, d'un motard à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) impliquant une voiture de police dans des circonstances toujours floues.

Une affaire qui, depuis, a donné lieu à de fortes tensions allant crescendo entre forces de l'ordre et habitants de quartiers sensibles.

Des tirs de mortiers et jets de projectiles contre les policiers, ou encore des incendies de poubelles, de véhicules, et de mobilier urbain ont ainsi été recensés en Ile-de-France et ailleurs dans le pays.

Neuf personnes ont notamment été interpellées dans la nuit de lundi à mardi dans l'agglomération parisienne et quatre autres dans deux quartiers de Strasbourg.

Une pluie d'étoiles filantes à observer cette nuit

La nuit de mardi à mercredi tout en lumières dans le ciel grâce à la pluie d’étoiles filantes des Lyrides, qui sera visible à l’œil nu.

Le phénomène intervient lorsque la Terre traverse la nuée de débris poussiéreux de la comète Thatcher, libérés lorsqu’elle s’approche trop près du Soleil (tous les 415 ans environ).

En passant dans la masse de particules, notre planète va en faire entrer un grand nombre dans l’atmosphère. Résultat, elles s’enflammeront en laissant dans leur sillage une trainée lumineuse dans le ciel.

Pour assister à ce prodigieux spectacle, il faudra regarder vers l’Est, à partir de minuit, pour les voir «surgir» de la constellation de la Lyre, repérable par son étoile principale, la bleue Véga. Le pic d’intensité devrait avoir lieu plutôt sur la fin de la nuit, quelques heures avant l’aube, avec une vingtaine de météores observables par heure.