Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du dimanche 19 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Des échauffourées ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à Villeneuve-la-Garenne, en banlieue parisienne, après un accident de moto impliquant la police dans des circonstances encore confuses.

Selon une source policière, le conducteur de la moto roulait à vive allure dans cette commune des Hauts-de-Seine quand un policier à bord d'une voiture banalisée a ouvert la porte de son véhicule et l'a percuté. Le motard a alors fait un vol plané et atterri contre un poteau. Il aurait eu une fracture ouverte de la jambe.

Des échauffourées ont ensuite éclaté entre habitants et forces de l'ordre, a indiqué la source. Leur ampleur restait pour l'instant encore inconnue. Relayée notamment sur Twitter, une vidéo montrait un homme à terre auquel un policier semblait poser un garrot dans un climat de tension avec des habitants.

Evoquant une bavure policière, des internautes assuraient que le motard a eu une jambe arrachée dans la collision, une affirmation qui n'a pas pu être confirmé. Dans un communiqué, l'association SOS Racisme a indiqué, affirmant citer la version donnée par les policiers, que l'incident a eu lieu après une «course-poursuite» consécutive à un refus d’obtempérer et que le motard était «grièvement blessé» à la jambe.

«Toute la lumière doit être faite par les autorités sur les circonstances qui entourent cet événement. En ces temps de confinement et de tensions, la proportionnalité de l’action de la police – qui ne devrait jamais faire défaut – est sans doute d’autant plus fondamentale», écrit l'association.

Un contrôle d'honorabilité pour éviter les violences sexuelles dans le sport

Le contrôle de l'honorabilité des bénévoles dans les associations sportives, grâce à la vérification de leurs antécédents judiciaires, sera systématisé au plus tard en janvier 2021, a annoncé la ministre des sports Roxana Maracineanu dimanche. «Encore en cours de développement, une plateforme sécurisée devra être expérimentée dès cet automne par certaines fédés, avant d'être pleinement opérationnelle et généralisée au plus tard en janvier 2021», soit aux périodes de prises de licences, précise Le Monde.

«Une seule personne par fédération, selon le scénario, aura accès à cette plateforme en ligne», ajoute le quotidien, qui indique que la ministre doit écrire «dans le courant de la semaine à venir» aux Fédérations pour leur faire part de la marche à suivre. Fédération par fédération, il s'agira de recenser les bénévoles, «puis, en lien avec le ministère de la Justice, d'effectuer un croisement automatisé de ces données avec le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).»

Le sport français a été récemment touché par une vague de révélations sans précédent de cas de violences sexuelles dans différentes disciplines, comme le patinage artistique, le football, l'équitation, l'escalade, le ski ou encore l'athlétisme.