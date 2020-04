26 millions de masques «grand public» seront disponibles par semaine dès la fin du mois d'avril

Le gouvernement a promis que tous les Français pourront se procurer un masque «grand public» pour le déconfinement, mais subsiste la question de la production. La secrétaire d’État à l’Économie Agnès Pannier-Runacher a affirmé en conférence de presse ce lundi que la France sera en capacité de livrer 26 millions de masques en textile à la fin du mois d’avril.

Pour renforcer la production de masques «grand public», le gouvernement a fait appel à la filière du textile. Mme Pannier-Runacher a affirmé que déjà 41 millions de ces masques en tissu ont été produits par l’industrie textile française depuis le 30 mars dernier. Quelque 242 entreprises ont soumis 390 des prototypes de masques qui ont passé avec succès les tests en laboratoire sur leurs propriétés filtrantes et respirantes.

Le gouvernement compte cependant toujours sur les importations pour pouvoir répondre à la demande de masques sur le territoire. Bercy affirme ainsi que 26 millions de masques seront livrés fin avril, et jusqu’à 38 millions la semaine du 11 au 17 mai, qui signe le début du déconfinement. La plupart de ces masques seront réutilisables, entre 5 et 30 lavages en fonction des modèles. Le gouvernement estime donc à 511 millions l'équivalent en usage unique de masques disponibles pour la semaine du déconfinement.

Parallèlement, le gouvernement continue de soutenir la production française de masques sanitaires (chirurgicaux et FPP2). En France, les quatre fabricants historiques (Kolmi, Boye,Valmy et Macopharma) ont produit 10 millions de masques par semaine au mois d’avril. C’est trois fois plus qu’avant la crise. Avec la mobilisation de nouveaux acteurs de la filière, l’objectif du gouvernement est d’arriver à produire 20 millions de masques par semaine au mois de mai, et jusqu’à 50 millions par semaine en octobre.