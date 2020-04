Fin du confinement le 11 mai : écoles, restaurants, plages... ce qui va rouvrir, ce qui restera fermé ou interdit

Ecoles, collèges, cafés, restaurants, plages, salles de cinéma… Edouard Philippe a prévenu mardi lors de son discours à l’Assemblée nationale : l’ensemble de ces lieux publics ne rouvrira pas le 11 mai, date du début du déconfinement.

Ce qui rouvre le 11 mai

- Les écoles maternelles et primaires rouvriront de façon progressive et sur la base du volontariat

- A l’exception des cafés et restaurants (voir plus bas), tous les commerces mais avec des mesures de protection sanitaire, notamment le port du masque (les préfets pourront maintenir fermés les centres commerciaux de plus de 40.000 m2)

- Les marchés alimentaires et les halles couvertes sauf si les maires ou les préfets estiment qu'ils ne peuvent faire respecter «les gestes barrières», a indiqué le Premier ministre

- Les bibliothèques, les médiathèques et les «petits musés»

Ce qui restera fermé ou interdit après le 11 mai

- Les collèges rouvriront à compter du 18 mai, dans les départements où la circulation du virus est faible, en commençant par les classes de 6e et 5e

- Les lycées : une décision sera rendue par le gouvernement à la fin du mois de mai a précisé Edouard Philippe

- Les cafés et restaurants : une décision sera prise à la fin du mois de mai pour une possible réouverture à compter du 2 juin

- Les grands musées, les cinémas, les théâtres et les salles de concert

- Les plages resteront fermées au moins jusqu’au 1er juin

- Les salles des fêtes et les salles polyvalentes seront fermées jusqu’au 1er juin

- Les manifestations sportives, culturelles et les grands salons professionnels de plus de 5.000 participants : l’ensemble de ces évènements ne pourront se tenir avant le mois de septembre

- L’ensemble des cérémonies religieuses ne pourront se dérouler avant le 2 juin