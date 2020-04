Ecole, transports, masques... tout ce qu'il faut savoir sur le déconfinement

Edouard Philippe s’est adressé pendant une heure aux députés ce mardi après-midi, pour dévoiler le plan de déconfinement prévu par le gouvernement, selon le principe «agir progressivement, adapter localement». En voici le détail.

LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

«Nous allons devoir vivre avec le virus», a prévenu d’emblée le Premier ministre. Pour y faire face, trois axes ont été dégagés par le gouvernement : protéger, tester, isoler.

Concernant les masques, une plateforme de e-commerce sera mise en ligne par La Poste, pour les commander et les recevoir directement à son domicile. Les collectivités locales et les établissements scolaires en recevront également. Les pharmacies seront elles aussi approvisionnées et le chef du gouvernement a appelé les entreprises à équiper leurs salariés.

700.000 tests seront réalisés chaque semaine à partir du 11 mai pour dépister les Français. Leur prise en charge sera réalisée par l’Assurance maladie. Dès qu’une personne sera positive, les gens avec qui elle a pu être en contact seront testées à leur tour.

Les Français infectés seront isolés, soit chez eux, avec l’ensemble des personnes de leur foyer, soit dans un lieu réquisitionné pour cela (un hôtel, par exemple).

Edouard Philippe a par ailleurs prévenu que «si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous le 11 mai, nous ne déconfinerons pas». Il a notamment ciblé des comportements qui se relâchaient un peu, ou des prévisions qui s’avéreraient finalement inexactes. Des différences pourront exister en fonction des départements, suivant la circulation du virus.

Il a indiqué qu’une première phase de déconfinement aura lieu du 11 mai au 2 juin. De nouvelles mesures seront alors prises, en fonction du niveau de l'épidémie. Une seconde démarrera alors, jusqu’à l’été.

L’ÉCOLE

Le retour à l'école (maternelles et élémentaires) se fera partout sur le territoire le 11 mai et sur la base du volontariat. Le 18 mai, les collèges pourront rouvrir (en commençant par les sixièmes et cinquièmes), en fonction de l’état de l’épidémie dans leur département. Les lycées n’accueilleront dans le meilleur des cas les élèves que début juin, a indiqué Edouard Philippe.

Pas plus de 15 élèves par classe seront acceptés et les gestes barrière devront impérativement être respectés. Dans ce sens, les adultes et les étudiants à partir du collège porteront obligatoirementdes masques. Ce ne sera pas le cas pour les écoliers les plus jeunes, même si des masques pédiatriques seront à disposition en cas de symptômes pour un enfant (le temps que ses parents viennent le chercher).

Les crèches seront également rouvertes le 11 mai, avec des groupes de 10 enfants maximum. Les différents groupes ne devront pas se croiser. Là encore, le personnel sera équipé de masques, mais évidemment pas les petits.

L’enseignement à distance sera toujours possible et gratuit, a précisé le Premier ministre.

LE TRAVAIL

Edouard Philippe a demandé à ce que le télétravail se poursuive au moins pendant trois semaines, après le 11 mai. Pour les salariés ne pouvant le faire, un décalage des horaires sera bénéfique, afin d’éviter une saturation des transports et les risques que cela entraîne.

Les syndicats seront consultés dans la semaine pour savoir comment mettre en place des mesures de sécurité pour les employés. Les entreprises sont invitées à veiller à ce que leurs salariés soient équipés de masques de protection. Les indépendants et les TPE recevront un appui de l'Etat pour cela.

LES COMMERCES

Tous les commerces, sauf les cafés et restaurants, pourront rouvrir à partir du 11 mai. Les marchés seront autorisés, sauf si les maires et les préfets estiment que le risque est trop important.

Les commerçants devront limiter le nombre de personnes présentes dans le magasin, avec la règle d’un mètre de distance entre chaque client, sans contact possible. Ils pourront par ailleurs réserver l’accès à leur boutique aux seuls individus portant un masque.

Les centres commerciaux de plus de 40.000 m2 pourraient néanmoins voir leur ouverture être bloquée par la préfecture, afin de limiter l’afflux de personnes dans ces espaces clos.

LES TRANSPORTS

Le port du masque sera obligatoire dans les transports publics, quels qu'ils soient.

Edouard Philippe a estimé que leur offre devra rapidement revenir à la normale, tandis que leur fréquentation devra être diminuée au maximum. Il est ainsi envisagé d’organiser les flux, en réservant leur accès sur certains créneaux horaires aux personnes allant travailler.

Des mesures comme la condamnation d’un siège sur deux ou un marquage au sol permettant d’indiquer comment respecter la distanciation réglementaire, seront nécessaires.

Les déplacements entre départements ne sont pas interdits mais «à décourager». Ceux à plus de 100 kilomètres du domicile ne seront en revanche possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel. Ce sera le seul cas de figure où une attestation sera toujours nécessaire.

LA VIE SOCIALE

Les personnes de plus de 65 ans devront continuer à limiter leurs sorties et leurs contacts après le 11 mai, même si aucun contrôle ne sera réalisé.

Les médiathèques, bibliothèques et petits musées pourront rouvrir dès le 11 mai. Le grands musées, cinémas, théâtres ou salles des fêtes resteront fermées jusqu’au 2 juin.

Les cimetières seront rouverts dès le 11 mai, avec des cérémonies funéraires limitées à 20 personnes. Concernant les cérémonies religieuses, elles ne reprendront pas avant le 2 juin.

Il ne sera toujours pas possible de pratiquer des personnes de contact et des sports collectifs, que ce soit en intérieur ou à l’extérieur. Tous les événements regroupant plus de 5.000 participants ne pourront se tenir jusqu’à septembre. Les compétitions professionnelles, comme la Ligue 1 de football ou le Top 14 de rugby ne reprendront donc pas.

Enfin, les plages seront inaccessibles «au moins jusqu’au 1er juin».