Où pourra-t-on se procurer les masques «grand public» ?

Le gouvernement a encouragé la production de masques «grand public», pour que chaque Français puisse s’en procurer en vue du déconfinement. Les premières distributions de masques devraient avoir lieu dès le 4 mai. Ces masques pourront être achetés dans plusieurs commerces ou récupérés grâce aux collectivités territoriales.

En Pharmacie et chez les buralistes

Un arrêté publié dimanche 26 avril au Journal Officiel modifiant le Code de la Santé publique précise que les officines sont désormais autorisées à proposer à la vente des masques «non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables». Il faudra tout de même attendre un peu avant de pouvoir se procurer ces masques, les officines n’ayant pu passer commande qu’à la publication de l’arrêté. Les délais de fabrication et livraison peuvent être rallongés.

À partir du 30 avril, ce sont aussi 20.000 buralistes qui proposeront aussi à la vente des masques réutilisables homologués. Ils devront être distribués en priorités aux commerçants et artisans et personnes qui continuent de travailler, a déclaré le Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes sur LCI. Ces masques devraient être proposés à un prix de cinq euros.

La grande distribution sera aussi invitée à commercialiser des masques grand public, a annoncé Édouard Philippe mardi lors de sa prise de parole à l'Assemblée nationale, mais les conditions de vente doivent encore être définies.

grace à La Poste

Le Premier ministre a aussi annoncé qu’une plateforme de e-commerce sera mise en place par la Poste afin de distribuer les masques grand public. Cette plateforme sera active à partir du 30 avril, et permettra la distribution de plusieurs millions de masques par semaine.

grâce aux collectivités locales

Les régions, départements et communes sont d’ores et déjà en train de commander des masques pour pouvoir assurer la distribution. Édouard Philippe a annoncé que l’État soutiendrait les collectivités locales «en prenant en charge 50% du coût des masques dans la limite d’un prix de référence».

L’État réserve également une enveloppe de cinq millions de masques «pour que les préfets organisent, avec les maires et les présidents de conseils départementaux, la distribution de masques à nos concitoyens les plus précaires», a affirmé Édouard Philippe. Ces distributions devraient voir lieu par le biais des CCAS (centre communal d’action sociale) et des associations.