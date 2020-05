Carte du déconfinement : des «erreurs» dans le Lot, le Cher et la Haute-Corse

La première version de la carte du déconfinement dévoilée par Olivier Véran ce jeudi 30 avril, comporte plusieurs erreurs. Le code couleur qui permet d'évaluer le risque sanitaire des départements est erroné pour le Lot, le Cher et la Haute-Corse.

La carte classe les départements selon trois couleurs : «rouge», orange», et «vert», selon le niveau de circulation du virus et les capacités en réanimation. 35 départements ont été placés temporairement en «rouge», parmi lesquels on compte l'ensemble des départements d'Ile-de-France, des Haut-de-France et du Grand-Est.

un mauvais classement dans le lot

Avec 1 personne en réanimation et 15 personnes hospitalisées, le département du Lot a été classé «rouge». Un classement qui a suscité l'incompréhension de la population et des élus, tel que le député du Lot, Aurélien Pradié (LR).

Voici le bulletin quotidien de 19h07 par la Préfecture du Lot. 1 seule personne en réanimation (0,0006% de la pop). 11 hospitalisations, un dpt très épargné. A cette heure, aucune autorité n’a pris la peine d’expliquer aux parlementaires et à la population inquiète cette carte. pic.twitter.com/6FMHpNu7yS — Aurélien Pradié (@AurelienPradie) April 30, 2020

A 2 heures du matin, l'ARS Occitanie et la préfecture du Lot ont publié un communiqué sur Twitter, dans lequel elles reconnaissent que «le classement [a] suscité des incompréhensions fortes et légitimes». L'ARS reconnaît des «données imputées par erreur». Le nombre de prélèvements effectués récemment par les services d'urgences dans le Lot aurait conduit à «surévaluer» le pourcentage de passages aux urgences pour des personnes suspectées d'avoir le Covid-19.

[#coronavirus] En réponse aux interrogations des lotois, l'@ARS_OC et le @Prefet46 ont apporté dès ce soir des précisions sur l'indicateur statistique national qui a conduit à faire apparaitre le département du #Lot en rouge sur la carte de la circulation du virus en France : pic.twitter.com/7vVebEyiIs — ARS Occitanie (@ARS_OC) May 1, 2020

Selon La Dépêche, le classement «orange» des départements occitants du Tarn et du Gers, serait également surévalué.

une erreur de codage en haute-CORSE

Après avoir classé la Haute-Corse en «rouge», l'ARS de la Corse a publié un communiqué sur Twitter dans lequel elle explique que «les modalités de codage du centre hospitalier de Bastia entraînent une surestimation du nombre de passages aux urgences pour Covid».

UNE AUTRE ERREUR DE CALCUL DANS LE CHER

Le département dans la région Centre-Val de Loire, a également été classé «rouge» ce jeudi. Il ne compte pourtant que trois personnes testées positives en réanimation. «Une erreur dans les données a conduit à une classification en rouge du département», rapporte Loic Kervran, le député LREM du Cher.

L’ARS et la Préfecture confirment ce soir une erreur dans les données ayant conduit à la classification en rouge du département du #Cher.





Nous ne sommes pas les seuls : erreur reconnue pour la #HauteCorse, interrogations sur le #Lot pic.twitter.com/A6y4Td32Mu — Loic Kervran (@LoicKervran18) April 30, 2020

La carte doit être actualisée tous les jours, avant d'être gelée le 7 mai pour préparer le déconfinement.