Coronavirus : premier cas d'infection d'un chat par ses propriétaires en France

Des chercheurs en virologie ont révélé, ce samedi 2 mai, qu'un premier cas d'infection au Covid-19 avait été détecté en France chez un chat.

Dans un communiqué, l'Ecole vétérinaire d'Alfort (EnvA), qui a participé à cette étude avec la collaboration de l'Anses, de l'Irae et de l'Institut Pasteur, explique qu'il s'agit du premier cas d'«infection naturelle d'un chat en France».

L'animal en question vivait avec des individus malades du Covid-19 près de Paris et a été infecté «probablement par ses propriétaires», précise le communiqué. Il présente «des signes cliniques respiratoires et digestifs».

RECHERCHE COVID-19 - L’UMR en virologie de l’EnvA, Anses et Inrae a détecté le 1er chat porteur du SRAS-CoV-2 en France. Il s'agit d'un cas rare d'infection naturelle, probablement par ses propriétaires. [1/2]



Détails & itw de S. Le Poder https://t.co/3KHmCSkYm4 pic.twitter.com/TL4WceWB6G — Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) (@Env_Alfort) May 2, 2020

Même si elle estime que les risques de transmission de la maladie aux chats semblent faibles, l'EnvA conseille toutefois aux malades de limiter les contacts étroits avec leur animal de compagnie, de porter un masque et de se laver les mains avant de les caresser.

Pour l'heure, seuls quatre autres cas similaires ont été signalés dans le monde à Hong Kong (un cas), en Belgique (un cas) et à New York (deux cas). Chercheurs et autorités s'accordent à dire qu'il n'existe pas, à ce jour, d'élément indiquant qu'un animal domestique joue un rôle dans la transmission du virus à l'homme ou à d'autres animaux.