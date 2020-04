Vidéo : à l'aquarium d'Atlanta, chatons et chiens viennent tenir compagnie aux poissons

Tout le monde n'est pas égal devant le confinement. Alors que l'aquarium de Géorgie à Atlanta a fermé ses portes à cause de l'épidémie de coronavirus, l'association Humane Society a trouvé une drôle de manière de tenir compagnie aux poissons.

Ainsi, cette organisation de défense des animaux a emmené des chatons et des chiots visiter le lieu. Le tout donne lieu à des images particulièrement mignonnes, qui ont fait fondre le coeur des internautes. Ce sont les chiens qui ont eu le droit en premier lieu de pouvoir dégourdir leurs pattes dans les allées de l'aquarium, et découvrir pour la première fois de leur vie la vie sous-marine.

Quelques jours plus tard, «les chatons étaient un petit peu jaloux d'entendre que les chiots soient allés à l'aquarium de Géorgie, donc nous les y avons emmenés aussi», écrit le site internet d'Atlanta Humane Society. Plus calmes que leurs prédécesseurs, ils n'ont pas hésité à s'asseoir ou se coucher près des vitres pour admirer la faune.

After our puppies got to visit the @GeorgiaAquarium, we couldn't resist taking our kittens too!





They couldn't get enough of the beautiful Tropical Diver exhibit, and loooooved the jellies! We hope their adorable adventure puts a smile on your face. pic.twitter.com/EMMq9MSzfl

— Atlanta Humane (@atlantahumane) April 6, 2020