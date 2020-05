Nice : il pratiquait bien la vente à emporter, mais de stupéfiants

Un homme de 37 ans a été arrêté cette semaine dans le quartier de La Madeleine à Nice, suspecté de s'être livré au trafic de stupéfiant dans son restaurant pendant le confinement.

Quand les policiers de la sûreté départementale des Alpes-Maritimes passaient devant l'établissement censé pratiquer uniquement la vente de repas à emporter, ils voyaient des individus entrer et sortir, mais sans beaucoup de nourriture dans les bras. La brigade des stupéfiants a donc mis le restaurant sous surveillance et interpellé un acheteur de cannabis qui venait de faire affaire. En perquisition chez les gérant du commerce, les enquêteurs ont saisi plus de 10 000 euros, 300 grammes de résine de cannabis et 27 grammes d'herbe.

« Nous pensons qu'il était presque en rupture de marchandise et qu'il était sur le point de se réapprovisionner », indique à CNEWS le commissaire Aurélien Froger, chef adjoint de la sûreté départementale des Alpes-Maritimes. Et d'ajouter : « Il a profité de la possibilité pour les restaurants pendant le confinement de vendre à emporter, pour en faire la couverture de son commerce illégal. » L'individu, connu de la police pour des affaires de droit commun, devait être jugé ce jeudi après-midi en comparution immédiate pour trafic de stupéfiants. La police a demandé la fermeture administrative de l'établissement pour six mois.