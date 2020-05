Toulouse : croyant sa compagne possédée par un extraterrestre, il la torture et la viole

Un homme devenu fou, un drame insensé et une victime entre la vie et la mort. Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai, une jeune femme dénudée et mutilée a été retrouvée gisant dans une mare de sang dans la cage d'escalier d'un immeuble toulousain. Son compagnon a reconnu les faits et est depuis incarcéré.

Comme l'explique la presse locale, dont La Dépêche et Toulouse infos, le jeune homme de 24 ans s'est présenté de lui-même aux forces de l'ordre, quelques heures après le drame, pour indiquer être l'auteur des faits, ce qui a été confirmé ensuite par l’occupante de l’appartement où le couple était hébergé.

«Possédée par un extraterrestre»

Devant les policiers, il a reconnu être un grand consommateur de stupéfiants et a indiqué avoir cru qu’un «extraterrestre s’était emparé du corps de sa conjointe», raison pour laquelle «il fallait qu’il la tue pour le faire sortir».

Alors même qu'il rapportait son méfait, le corps de sa victime a été découvert dans la cage d’escalier d’un immeuble situé entre les quartiers Soupetard et Jolimont, à Toulouse.

Torturée et violée par son conjoint à #Toulouse, elle est abandonnée dans la cage d'escalier https://t.co/UuY3dGWlvu — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) May 6, 2020

Sur place, les secours ont constaté que la victime présentait de nombreuses plaies vaginales. Son état était des plus critiques.

Un couple «en difficulté»

Transférée à l’hôpital, elle a été opérée d’urgence, mais son pronostic vital resterait engagé ce jeudi 7 mai.

Interrogée dans la foulée, la propriétaire de l'appartement et amie de ce couple, jugé en difficulté, a expliqué avoir elle aussi été violentée. «Il me demandait de l’aider à la tuer», a-t-elle déclaré.

L'individu a entre-temps été mis en examen et incarcéré pour «tentative d’homicide» précédé ou suivi d’un viol.