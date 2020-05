«Billy le kid», tortionnaire de centaines d’opposants sous Franco, meurt du covid-19

Surnommé «Billy the Kid», Antonio González Pacheco, est soupçonné d'avoir réalisé des centaines de tortures sous la dictature de Franco. Il est mort du Covid-19 à Madrid ce jeudi, à l'âge de 73 ans.

Ancien inspecteur de la brigade politico-sociale, pendant 11 ans, Antonio González Pacheco était chargé de réprimer les opposants au régime franquiste, majoritairement communistes. Des centaines de victimes ont dénoncé ses méthodes «sadiques», consistant à écraser des cigarettes sur la tête, donner des coups violents sur la plante des pieds, ou encore simuler des étouffements.

Antonio González Pacheco aimait faire tourner son pistolet pour fanfaronner, à la manière des cow-boys du Far-West. Cette habitude lui avait valu le surnom de «Billy the Kid», parmi les opposants franquistes.

EXEMPTE PAR LA JUSTICE

En 2013, la justice argentine a ouvert une enquête sur les assassinats et les disparitions forcées liées au franquisme. Elle a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien commissaire pour 13 chefs d'accusation de torture. Un an plus tard, l'Audience Nationale, le haut tribunal d'Espagne en charge du terrorisme, a refusé d'extrader l'ancien officier, considérant que les faits étaient prescrits. Dans les années qui ont suivi, de nouvelles victimes ont pris la parole pour dénoncer ses exactions. Il n'a jamais été à condamné, à l'exception d'une amende pour mauvais traitements contre un journaliste en 1974.

En 2018, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a demandé à lui retirer sa médaille du Mérite. Désireux d'éviter l'attraction médiatique, Antonio González Pacheco a voulu éviter à tout prix l'hôpital lorsqu'il est tombé malade du Covid-19. Il a finalement été hospitalisé pendant dix jours à l'hôpital Saint Françoise d'Assise de Madrid, avant de succomber au virus.