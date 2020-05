La Corse souhaite un test Covid-19 négatif pour les arrivées à partir du 23 juin

Aucun relâchement, même la veille des vacances d'été. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni souhaite qu'un «green pass» basé sur un test Covid négatif, conditionne à partir du 23 juin l'entrée en Corse de toute personne non résidente pour faire de l'île de Beauté une «destination confiance».

Dans un rapport de 40 pages détaillant son plan de sortie progressive du confinement pour la Corse, l'autonomiste Gilles Simeoni souhaite la mise en place à partir du 23 juin et pour une période de trois semaines renouvelable d'«un dispositif conditionnant l’accès au territoire à la présentation par la personne demandant à entrer en Corse d’un certificat sanitaire 'green pass'» correspondant à un test covid négatif.

«Les semaines nous séparant de la date du 23 juin seront consacrées à la mise en place de ce dispositif, aux plans médical, technique, juridique et financier» afin d'avoir notamment «des tests PCR Covid-19 rapides et fiables» et «une application permettant de s’en prévaloir», prévoit-il.

Cela concernerait toutes les «personnes extérieures à la population résidente: Corses de la diaspora et autres touristes affinitaires, touristes d'agrément, touristes professionnels», précise-t-il.

Limiter les risques

«Cet accès 'conditionné' permettrait de limiter les risques pour la personne entrante d’être contaminée ou contaminante», fait-il valoir.

Ce dispositif permettrait, selon lui, de «construire une offre touristique crédible, attractive, et sécurisée au plan sanitaire» et d'«ériger la Corse en 'destination confiance' eu égard aux risques générés par le Covid-19».

Ce dispositif viendrait après une «massification des tests» pour la population résidente insulaire entre le 11 mai et le 23 juin, avec 3.500 à 3.600 tests hebdomadaires en Corse dans le cadre de l'annonce du Premier ministre, Edouard Philippe, de la mise en œuvre à partir du 11 mai de 700.000 tests hebdomadaires à l’échelle de la France.

Depuis le 20 mars, un arrêté préfectoral limite «aux seuls cas indispensables» le transport de passagers au départ et à l’arrivée des ports et aéroports corses. Des dérogations préfectorales doivent être présentées pour entrer ou sortir de Corse.

Au total, 72% des touristes en Corse viennent du continent français, majoritairement d’Ile-de-France et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, précise le rapport du conseil exécutif.

L'épidémie de Covid-19 a fait 67 morts en Corse, selon les autorités sanitaires.