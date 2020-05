Forte affluence dans les transports en commun malgré les règles sanitaires

Le 11 mai marque la fin du confinement et donc le retour au travail d'une partie des Français. Résultat : en Ile-de-France, les transports en commun étaient de nouveau empruntés par de nombreux Franciliens après des semaines de trafic très limité.

Malgré les mesures mises en place par la RATP et la SNCF pour le respect des distances de sécurité, des scènes de forte affluence ont été filmées et partagées sur les réseaux sociaux. Sur celles-ci, les passagers se trouvent à moins d'un mètre les uns des autres et sont même parfois en contact.

Forte affluence dans le #RERB à Gare du Nord en direction du sud. Quais et rames bondés de voyageurs. Distanciation impossible. #COVID19 #deconfinementjour1 pic.twitter.com/EdD4E4l0Fc — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) May 11, 2020

Sur ces images capturés par Yahoo Actualités, les usagers trop nombreux et trop serrés sur le quai du RER B ne peuvent pas respecter les mesures de distanciation sociale.

Affluence sur les quais de la #ligne13. Les voyageurs respectent la distanciation sociale... jusqu à l’entrée des les rames bondéeS #deconfinementjour1 #COVID__19 pic.twitter.com/VlDBADhdGd — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) May 11, 2020

La ligne 13 du métro a également fait l'objet d'une forte affluence ce lundi matin dès l'ouverture du trafic. Les rames du métro étaient bondées sur cette liaison de transports particulièrement empruntée. Impossible donc pour les usagers de respecter les consignes de distance sociale dont les agents de la RATP avaient tenté de faciliter la mise en oeuvre à l'aide de marquages au sol.

[#MobilisésEnsemble] Le marquage au sol, pour permettre le respect des gestes barrières, est en cours de déploiement sur l’ensemble du réseau #RATP. pic.twitter.com/12FxTpBTKg — Ligne 13 RATP (@Ligne13_RATP) May 4, 2020

Des infiltrations d'eau dans certaines stations de la ligne 13

La régie de transport a indiqué que les rames bondées observées très tôt ce lundi étaient le résultat des infiltrations d'eau dues aux précipitations qui ont touché la région Ile-de-France. Le trafic a pu reprendre de façon plus normale peu avant 8h.

Suite à des infiltrations d’eaux aux stations Carrefour Pleyel et Mairie de Saint-Ouen, la fréquentation des trains a été particulièrement importante en début de service sur la #Ligne13 #RATP. L’incident est désormais terminé. — Ligne 13 RATP (@Ligne13_RATP) May 11, 2020

Outre ces «incidents», le sécrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari a estimé que la reprise des transports se déroulait correctement dans l'ensemble. Quant aux masques dont le port est obligatoire dans les transports en commun sur l'ensemble du territoire, il a indiqué qu'«environ 5% des voyageurs se (présentaient) sans», témoignant d'une consigne «bien repectée» dans l'ensemble.