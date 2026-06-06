Maltraitance des enfants : l'association CDP-Enfance organise un colloque ce samedi à Paris pour sensibiliser sur l'urgence de ce fléau

Psychologues, auteurs et autres experts de l’enfance se rassembleront ce samedi 6 juin dans le cadre du huitième colloque de l’association CDP-Enfance. Cette année, l'événement se réunira autour du thème «Protéger l’enfant : une responsabilité partagée».

Dans un contexte marqué par le scandale du périscolaire, l’association CDP-Enfance (Comprendre, Défendre et Protéger l’Enfance) organise ce samedi 6 juin, son huitième colloque autour du thème «Protéger l’enfant : une responsabilité partagée». Cet événement ouvert au public, se tiendra dès 8h30 à la Sorbonne, dans le 5e arrondissement de Paris.

Depuis le début de l’année, le parquet de Paris a ouvert plusieurs enquêtes concernant de possibles violences dans 84 écoles maternelles. Au total, 78 agents municipaux, dont 31 ont été suspendus pour des soupçons de violences sexuelles.

Dans ce sillage, psychologues, avocats, enseignants et représentants d’association interviendront à l’occasion de débats, de conférences et d’une table ronde pour expliquer l’importance de faire appel à la responsabilité collective.

Plusieurs conférences

La journée s'ouvrira donc sur un débat à 9h, suivi d’une conférence intitulée «l’ordonnance de sûreté de l’enfant : protéger l’enfant sans délai» vingt minutes plus tard. Elle sera animée par Zoé Cerutti, élève-avocate, ex-rapporteure de la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) et par Pascal Cussigh, avocat et président de CDP-Enfance.

Viendra ensuite un autre rendez-vous, «le devenir adulte des enfants qui restent en contact avec leur agresseur» pendant lequel la neuropsychologue, Christelle Gavory interviendra.

En fin de matinée, Catherine Belzung, professeure de neurosciences et directrice de la Chaire protection de l’enfance à l’Unesco abordera la manière d’«éviter la réactivation du trauma» chez les plus jeunes. De son côté, Angèle Lefranc, responsable du plaidoyer de la Fondation pour l'Enfance s'exprimera dans le cadre d'une allocution sur «la force du collectif».

Un texte voté pour encadrer les violences

La journée se conclura par une table ronde nommée «pour une vigilance sociétale». Elle rassemblera un panel d’invités de marque que sont Patric Jean, conférencier et auteur du livre «La loi des pères», Johanna Bedeau, réalisatrice du reportage «Les mères en lutte», Romane Brisard, journaliste d’investigation, auteure du livre «Inceste d’Etat», Arnaud Gallais, cofondateur de Mouv’enfants et Lyès Louffok, éducateur spécialisé, auteur du livre «Dans l’enfer des foyers».

Ce lundi, les députés ont adopté une loi visant à mieux protéger les enfants contre les violences à l'école et dans le périscolaire. Ce texte encore imprégné du fantôme du scandale de Bétharram, prévoit par exemple le renforcement du contrôle des intervenants susceptibles d'être au contact des enfants dans les écoles et le milieu périscolaire, notamment avec l'obligation de présenter un «certificat d'honorabilité».