Seine-Saint-Denis : «l'indispensable» réouverture des parcs et jardins

Stéphane Troussel, le président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, a réclamé de nouveau lundi 11 mai la réouverture «indispensable» d'un certain nombre de parcs du département, dont celui de la Courneuve, malgré le classement en rouge de la région.

«La réponse du secrétaire d'État Laurent Nunez me met très en colère parce que sa réponse, c'est les bois à Paris pour les beaux quartiers, c'est oui, mais les grands parcs pour la Seine-Saint-Denis, c'est non, c'est inacceptable», a dénoncé sur France 2 Stéphane Troussel.

«Les autorités préfectorales ont accepté pour les bois de Vincennes et de Boulogne, ils l'ont accepté, pour le parc de la Citadelle à Lille, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible en Seine-Saint-Denis», a-t-il ajouté. Les bois de Vincennes et de Boulogne sont de nouveau intégralement ouverts à partir de lundi à Paris mais les parcs et jardins restent fermés dans la capitale.

Le président du département le plus pauvre de la France métropolitaine va rendre publique la lettre adressée au ministre de l'Intérieur «pour lui demander la réouverture des grands parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis, y compris en mettant en place un certain nombre de règles supplémentaires».

«Pour les familles de Seine-Saint-Denis qui ont été confinées, parfois dans des appartements petits, avec des familles nombreuses, avec de jeunes enfants, pouvoir s'aérer, pouvoir aller faire du vélo, du jogging, de la trottinette, marcher tout simplement, circuler dans les parcs départementaux, dans cette période, c'est absolument indispensable», a-t-il argumenté.

Interrogé sur la réouverture du Parc de la Courneuve sur France 2, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nunez a «rappelé aux élus qui nous font cette demande, qu'en fonction de l'évolution sanitaire de la situation, nous serons ou pas à même de réévaluer la position qui a été prise à compter de la fin mai pour une application au 2 juin».

Alors que la capitale est aussi classée «rouge», dans le cadre de son plan de déconfinement, la mairie de Paris espère rouvrir ses parcs et jardins.

Remonté, @egregoire regrette qu'il serait «déceptif et dangereux sur le point sanitaire d'organiser un #déconfinement à Paris sans pouvoir aller dans les espaces verts, essentiels pour respirer. Nous allons plaider auprès de la préfecture de police pour une exception locale» — Lucas Biosca (@LucasBiosca) May 5, 2020

Les demandes de RSA en forte hausse

Stéphane Troussel constate également que «la crise sociale prend de l'ampleur» avec une «augmentation très forte des demande de RSA, plus de 10 % déjà» dans son département, et il demande que «l'État reprenne en charge le financement du RSA».

«L'État n'a pas cessé de se désengager du financement du RSA alors que c'est une allocation de solidarité nationale, mais quand il y a une crise de cette nature et que les dépenses de RSA augmentent très fortement, je demande à nouveau à l'État qu'il prenne en charge le financement national du RSA», a expliqué le président du département.