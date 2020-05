Syndromes proches de la maladie de Kawasaki : 125 cas chez les enfants, dont 1 mort, en France

D’après les données dévoilées jeudi par Santé Publique France, on dénombre en France depuis le 1er mars, 125 enfants touchés par des syndromes proches de ceux de la maladie de Kawasaki. 52% d’entre eux ont été infectés par le Covid-19.

L’agence nationale de santé explique qu’un enfant de 9 ans souffrant d’une comorbidité neuro-développementale est mort. Par ailleurs, 90 de ces jeunes patients auraient été admis en service de réanimation. Autre fait notable : plus de la moitié des malades (58% résident en Ile-de-France. Selon le communiqué, «les symptômes présentés font penser à ceux de la maladie de Kawasaki, mais avec une note inflammatoire et myocardique beaucoup plus marquée».

Cette nouvelle maladie, signalée pour la première fois à la fin du mois d’avril, est appelée «syndrome multi-inflammatoire chez les enfants» (MIS-C) par les autorités sanitaires américaines. Les symptômes décrits sont la fièvre et l'inflammation de plusieurs organes nécessitant une hospitalisation, avec l'impossibilité d'établir un diagnostic, ainsi que l'exposition au Covid-19 ou la confirmation de la maladie chez le patient.

Ces symptômes inflammatoires paraissent survenir quatre à six semaines après que l'enfant a été infecté par le virus, alors qu'il a déjà développé des anticorps, selon le pédiatre Sunil Sood, du centre médical pour enfants Cohen à New York. Dans l’Etat de New York, une centaine de cas, dont au moins trois morts, ont été diagnostiqués.