À quoi pourraient ressembler les vacances à la plage cet été ?

«Les Français pourront partir en vacances en France» cet été, a affirmé le Premier ministre Edouard Philippe jeudi 14 mai, les encourageant à réserver sans attendre leur séjour. Malgré tout, de nombreuses incertitudes demeurent sur les congés estivaux, en particulier sur les conditions d'ouverture des plages.

Après deux mois de confinement lié au coronavirus, des dizaines ont commencé à rouvrir un peu partout en France cette semaine, à la demande des maires et sur autorisation des préfets. Mais pour l'instant, pas question d'y faire bronzette ou d'y pique-niquer : elles sont dites «dynamiques», c'est-à-dire que toute présence statique sur le sable est prohibée. Seules la promenade, la baignade, la pratique sportive individuelle ou encore les activités nautiques (natation, surf, pêche, voile...) y sont autorisées, dans le strict respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Par ailleurs, de nombreuses plages ferment en soirée pour ne rouvrir qu'au petit matin, afin d'y éviter les rassemblements festifs.

A l'heure actuelle, impossible de dire si ces dispositions resteront partout en vigueur pendant les vacances d'été. Certaines stations balnéaires imaginent déjà des dispositifs pour permettre aux vacanciers de pouvoir lézarder au soleil aux mois de juillet et août. C'est le cas de La Grande-Motte, près de Montpellier (Hérault), qui compte réserver 2.000 m2 de plage à la bronzette, a révélé Midi Libre. Une soixantaine d'emplacements de 9, 16 ou 24 m2 seront délimités par des piquets en bois et des cordes, et ne seront accessibles - gratuitement et pour une demi-journée - que sur réservation. Ce projet doit encore recevoir l'aval de la préfecture, pour une mise en service espérée le mercredi 20 mai.

Du côté d'Argelès-sur-Mer, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales), la mairie réfléchit aussi à instaurer un système de réservation gratuite, via une application en ligne. Le nombre de places disponibles serait limité, permettant, selon le maire Antoine Parra (divers gauche), de restreindre le nombre de vacanciers présents au même moment sur la plage. A quelques kilomètres de là, au Canet-en-Roussillon, on veut également réguler l'afflux de touristes sur le sable via un «numerus clausus», mais d'une autre manière. «L'idée est de baliser les dix entrées et sorties de la plage avec un cheminement piéton et des accueils physiques pour vous dire si vous pouvez ou pas vous installer», explique le maire Bernard Dupont (LR) à France Bleu Pyrénées-Orientales.

Le masque obligatoire dans certaines villes ?

Ailleurs en France, d'autres élus locaux proposent de limiter le temps de présence sur la plage ou encore le temps de baignade, de conditionner l'accès au sable au port d'un bracelet, ou encore de scinder les accès en fonction des activités (baignade ou sports nautiques). Une idée venant d'Italie pourrait également séduire les maires : l'entreprise italienne Nuova Neon a proposé d'installer sur les plages des box vitrés de 4,5 mètres de côté et 2 mètres de hauteur, et d'y disposer à l'intérieur des chaises longues et des parasols.

Can we go to the beach in summer amid #COVID19 after all?





An Italian company has a possible solution: they want to put large plexiglass boxes on the beaches.





The idea came from Nuova Neon Group 2. pic.twitter.com/Stigp5TVJq — Disclose.tv (@disclosetv) April 15, 2020

Qu'en sera-t-il du port du masque ? Même s'il n'est pas obligatoire dans l'espace public (excepté dans les transports en commun), certains maires veulent l'imposer dans leur ville. Dont certaines se trouvent sur les côtes, telles que Nice (Alpes-Maritimes) ou Leucate (Aude). Un masque de protection pourrait donc être nécessaire cet été pour faire un tour sur certaines plages, bien qu'il devrait rester facultatif dans la plupart des communes. Ces quelques exemples de mesures évoquées montrent en tout cas qu'il devrait y avoir cet été autant de politiques différentes sur les plages que de communes littorales dans l'Hexagone.