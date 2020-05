La réouverture des plages autorisée dans le Pas-de-Calais et la Somme

Les plages du Pas-de-Calais, parmi lesquelles celles du Touquet, seront à leur tour rouvertes au public vendredi, et celles de la Somme samedi, ont annoncé les préfectures des départements au lendemain de mesures similaires pour le littoral du Nord au Pays Basque.

Dans le Pas-de-Calais, l'accès aux plages sera autorisé «pendant les périodes où une surveillance peut être mise en oeuvre» et «au maximum entre 08H00 et 21H00», a indiqué le préfet Fabien Sudry dans un communiqué.

Les promenades, l'activité sportive individuelle et les activités nautiques seront autorisées, mais «toute présence statique, assise ou allongée» sera interdite. Les pique-niques et les fêtes seront proscrits, tout comme les accès aux cabines de plages. Parmi les plages de nouveau ouvertes figurent celles du Touquet, de Berck, du Portel, de Wimereux ou de Wissant, importants sites touristiques du département.

Les plages de la Somme seront également de nouveau accessibles dès samedi, notamment celles de Cayeux-sur-Mer et de Fort-Mahon, «pour une utilisation dynamique» telles que «la promenade» et «les activités sportives individuelles», a affirmé la préfecture dans un communiqué. «Les rassemblements de plus de 10 personnes y demeurent interdits», a-t-elle précisé.

Ce mouvement de réouverture des plages fermées en raison de la pandémie du Covid-19 avait commencé mercredi dans le Finistère, avant l'extension jeudi aux principaux sites du littoral atlantique et de Bretagne-Nord.