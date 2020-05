Assemblée nationale : LREM perd la majorité absolue après la création d'un 9e groupe

Un neuvième groupe, composé d'anciens Macronistes, a été déposé «officiellement» à l'Assemblée nationale ce mardi 19 mai, faisant perdre dans le même temps la majorité absolue au groupe LREM.

Baptisé «Ecologie Démocratie Solidarité», ce nouveau groupe se décrit comme «indépendant», «ni dans la majorité, ni dans l'opposition».

Sur les 17 députés qui le composent figurent les anciens «marcheurs» Matthieu Orphelin, Cédric Villani ou encore Aurélien Taché, qui a annoncé dimanche dans le JDD son départ de LREM. L'ancienne ministre socialiste Delphine Batho rejoint également les rangs de ce nouveau groupe.

Perte temporaire de la majorité absolue

Avec la constitution de ce neuvième groupe, LREM perd sept de ses membres ou apparentés, tombant à 288, soit juste en-dessous du seuil de la majorité absolue (289). Un symbole fort bien que la majorité peut encore s'appuyer sur les 46 MoDem et la dizaine d'élus Agir.

En outre, la perte de la majorité absolue ne devrait être que temporaire. Le groupe pourrait en effet la récupérer rapidement si la future suppléante d'Olivier Gaillard (ex-LREM, qui devrait quitter son poste de député pour devenir maire), rejoint les rangs des «marcheurs», comme annoncé par le député.

De son côté, le nouveau groupe entend contribuer à «une ambition forte de transformation sociale et écologique». «Répondre à l’urgence écologique, moderniser la démocratie, réduire les inégalités sociales et territoriales : nous pouvons faire plus et mieux à l’Assemblée nationale», estiment ces députés, pour qui «après le Covid-19, plus rien ne doit être comme avant».

«Ecologie Démocratie Solidarité» sera co-présidé par Matthieu Orphelin et l'ex-LREM Paula Forteza. Delphine Batho et Cédric Villani seront vice-présidents, tandis qu'Aurélien Taché et Emilie Cariou seront délégués généraux.