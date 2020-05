Aurélien Taché, Agnès Thill, Matthieu Orphelin... Ces députés LREM exclus ou démissionnaires depuis deux ans

Un départ en forme de demi-surprise. Après avoir accumulé les critiques contre son propre camp depuis son élection en 2017, le député LREM du Val-d'Oise Aurélien Taché a annoncé dans une interview au JDD, dimanche 17 mai, son départ du parti présidentiel et ajouté qu'il quitterait «très certainement le groupe» à l'Assemblée. Un exode de plus, après celui de plusieurs autres élus macronistes eux aussi écartés à cause de leur côté «frondeur».

Aurélien Taché, ou la greffe qui n'a jamais vraiment pris avec la Macronie

Issu de l'aile gauche du parti présidentiel, Aurélien Taché avait notamment défrayé la chronique en octobre 2019 pour s'être opposé frontalement à un ministre et pas n'importe lequel, en l'occurence Jean-Michel Blanquer.

Dans un contexte de polémique après qu'un élu RN a pris à partie une mère voilée, le ministre de l'Education nationale avait jugé que le port du voile «n'était pas souhaitable dans notre société».

Des «propos [qui] amènent de la confusion», avait de son côté estimé de député Taché, déplorant que l'extrême droite puisse «récupérer les mots» du ministre de l'Education à des fins politiques.

«Le rapprochement des propos indignes d'un élu RN avec ceux d'un ministre n'est pas conforme au respect de notre collectif», avait alors fait savoir le patron de LREM Stanislas Guerini.

En réponse, Jean-Michel Blanquer avait, lui, exigé la saisie de la commission des conflits de La République en Marche et demandé des sanctions contre Aurélien Taché, qui avait finalement présenté ses excuses au ministre, évitant ainsi d'être écarté du parti.

EXCLUSIF. Aurélien Taché, député du Val-d'Oise : "Je quitte La République en marche" https://t.co/X7CCNs5p2f pic.twitter.com/h2uP6UwC9m — Le JDD (@leJDD) May 16, 2020

Clivant sur des questions sensibles comme le port du voile, face aux partisans d’une laïcité stricte, Aurélien Taché avait en outre récemment émis «des réserves sur certains aspects de la réforme» des retraites et regretté l’utilisation de l’article 49.3 par Edouard Philippe sur ce texte.

«L’ouverture ne s’est faite que vers la droite», constate aujourd’hui le député du Val d’Oise pour justifier son départ, alors que d’autres marcheurs déçus s’organisent depuis plusieurs semaines pour mettre sur pied un neuvième groupe parlementaire dans l’Hémicycle.

Selon Les Echos, qui ont cité sa profession de foi, ce nouveau regroupement baptisé «Ecologie, démocratie, solidarité» pourrait compter 58 membres venant d’horizons divers. Une annonce officielle pourrait même avoir très prochainement lieu.

Sébastien Nadot, exclu pour avoir voté contre le budget

Avant Aurélien Taché, Sébastien Nadot fut le premier «marcheur» à être remercié. Le député de Haute-Garonne, issu du Mouvement des progressistes (soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle) avait été écarté fin décembre 2018 après avoir voté contre le projet de budget 2019, jugé trop loin des «réalités de terrain». Sous la présidence de Gilles Le Gendre, le bureau du groupe avait pris cette décision à l'unanimité, faisant valoir la règle : «abstention, péché véniel ; vote contre, péché mortel».

Sébastien Nadot avait dénoncé dans la foulée le «dirigisme gouvernemental». Son porte-parole évincé, le MDP, marqué à gauche, rejoindra finalement la liste «Urgence écologie» pour des européennes de mai.

"Des armes françaises permettent de commettre des crimes de guerre"





Le député non-inscrit @Sebastien_Nadot (ex-#LREM) dénonce les relations troublantes de la France avec des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. pic.twitter.com/GAF5QQjDO8 — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) February 25, 2019

Agnès Thill, exclue pour ses propos anti-PMA pour toutes

La députée Agnès Thill, farouche opposante au projet gouvernemental d'étendre la PMA à toutes les femmes, avait été exclue de LREM en juin 2019, en raison de «propos polémiques» et «pernicieux» sur le sujet. Déjà rappelée à l'ordre en avril, après un tweet visant le coming-out du secrétaire d'Etat Gabriel Attal, elle avait affirmé que la PMA pour toutes «restera dans l'histoire comme [la mesure] qui aura évincé les pères de la naissance et de l'éducation des enfants».

Des propos «préjudiciables à la cohésion du mouvement [et] à son image», d'après LREM. L'élue de l'Oise, 55 ans, n'avait donc pas échappé à la sentence ultime de la commission des conflits du parti présidentiel, que réclamaient plusieurs membres du gouvernement, de la majorité et des associations LGBT. Une procédure «scandaleuse», selon l'intéressée, qui dénonçait un «délit d'opinion».

Agnès Thill, députée LREM, passe son temps à franchir la ligne rouge. Mais cette fois, ses collègues en ont marre : elle va donc être convoquée et risque l'exclusion.



Mais... elle maintient quand même ses propos sur la PMA @PaulLarrouturou #Quotidien pic.twitter.com/WHTY4QARC4 — Quotidien (@Qofficiel) June 11, 2019

SÉBASTIEN JASKO, EXCLU POUR «DISSIDENCE»

A la fin du mois de septembre 2019, LREM avait également écarté le député suppléant Christian Jasko pour avoir maintenu sa candidature aux futures municipales de Compiègne, dans l'Oise, et ce contre l'avis du parti. Pour cette ville, le parti présidentiel a en effet investi Daniel Leca, responsable local de l'UDI, afin d'honorer l'alliance conclue pour ce scrutin entre les deux partis.

«Il y a une grande déception, avait alors déclaré Christian Jasko au micro d'Europe 1. J'aurais tendance à dire qu'il y a deux poids deux mesures. Dans d'autres villes plus importantes que Compiègne, il y a eu des candidatures aussi sans que les personnes ne soient exclues. Je dois correspondre à l'exemple destiné à faire peur.» Pour rappel, en effet, le député Cédric Villani n'avait dans un premier temps pas été exclu de LREM, alors même qu'il se présentait à la mairie de Paris contre Benjamin Griveaux, investi par le parti.

Il avait finalement fallu attendre janvier 2020 pour le mathématicien soit exclu par le bureau politique de LREM.

Ces autres députés qui ont fait défection

D'autres députés ont quitté d'eux-mêmes le groupe LREM après des désaccords de fond avec la ligne de leur majorité, mais également des polémiques ou des affaires judiciaires. Parmi eux, M'jid El Guerrab, début septembre 2017, après une mise en examen pour «violences volontaires avec arme» contre un élu PS ; Jean-Michel Clément, en avril 2018, après le vote de la loi asile et immigration à laquelle il s'était opposé ; Joachim Son-Forget, en décembre 2018, après un tweet jugé sexiste visant une sénatrice ; ou encore Matthieu Orphelin, en février 2019, déplorant les trop «petits pas» du gouvernement sur le terrain écologique.

Plus récemment, Sabine Thillaye (Indre-et-Loire) a, elle, été exclue, en janvier 2020, après avoir refusé pendant plusieurs mois de céder son poste de présidente de la commission des Affaires européennes ; Frédérique Tuffnell (Charente-Maritime) quitte également le groupe début février 2020 et invoque notamment son refus de «creuser davantage le fossé» créé par la réforme des retraites entre les Français et la majorité ; enfin, le départ de Martine Wonner seule élue LREM à avoir voté contre la stratégie de déconfinement du gouvernement - exclue de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale le 6 mai dernier - a également fait beaucoup de bruit pour ne citer que les séparations les plus fracassantes.