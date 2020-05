Bac 2020 : comment vont être notés les élèves ?

Crise du coronavirus oblige, le baccalauréat 2020 se fera en contrôle continu. Les modalités de son fonctionnement doivent très bientôt être publiées au Journal officiel, assure le gouvernement. Mais comment les élèves vont-ils être notés ?

Dans chaque matière, une moyenne sera calculée à partir de celles du premier et deuxième trimestre. Restera alors à appliquer les coefficients des disciplines, qui ne changent pas. Aucun des travaux faits à la maison, depuis la fermeture des lycées, ne sera pris en compte.

Une optique de «bienveillance» générale devrait par ailleurs exister parmi les jurys de notation, selon les premières indications dévoilées par Le Parisien. En témoigne la règle d’arrondir systématiquement les moyennes au point supérieur. Ainsi, un élève affichant un 9,2/20 la verra automatiquement se transformer en 10/20. Avec ce procédé, les moyennes globales des élèves devraient donc être sérieusement boostées.

En parallèle de ce système de notation, le jury pourra à son tour décider de favoriser un élève en fonction de son comportement, ses progrès ou un engagement. Les livrets scolaires, anonymisés, seront en effet à disposition, avec les appréciations des professeurs. Enfin, s’il apparait qu’un lycée note plus sévèrement que les autres ses élèves en contrôle continu, les taux de réussite et de mentions de l’année 2019 de cet établissement pourront être utilisés pour rehausser les moyennes (et éviter ainsi les déséquilibres).

l'incertitude demeure autour des oraux

Un aspect du baccalauréat reste toujours compliqué à envisager à ce stade : l’oral. Les candidats n’ayant pas au moins 10/20 devront le présenter au rattrapage. Or, s’il apparait possible que les établissements en zone verte puissent rouvrir, ce ne serait surement pas le cas pour ceux en zone rouge. Ce qui entrainerait donc une inégalité de traitement. La question de l’oral doit être tranchée avant le début du mois de juin.