Bac, Brevet, CAP… Comment vont-ils se dérouler cette année ?

«Le bac ne pourra pas se produire dans des conditions normales» a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. En raison de la situation exceptionnelle liée à la crise du coronavirus en France, le ministre de l’Éducation nationale a détaillé ce vendredi 3 avril les nouvelles modalités d’évaluation pour les examens du baccalauréat, brevet et CAP.

baccalauréat général et technologique

La plupart des examens seront validés par le contrôle continu. C’est le cas pour les 550.000 élèves de terminales qui passent leur baccalauréat. Seront prises en compte les notes obtenues durant les trois trimestres de l’année scolaire, à l’exception de celles obtenues pendant la période de confinement. Les notes des épreuves anticipées de français obtenues en première sont conservées.

Si les établissements scolaires ne rouvrent avant les vacances d’été, les professeurs devront émettre une appréciation sur le travail effectué à distance par leurs élèves sur leur livret scolaire. Un jury d’examen arrêtera les notes et étudiera les livrets pour vérifier «l’assiduité des candidats».

Ceux ayant obtenu entre 8/20 et 9,9/20 de moyenne au contrôle continu pourront passer les oraux de rattrapages dans les conditions normales. Sur décision du jury, certains pourront aussi passer l’examen du bac à la session prévue au mois de septembre, qui sera aussi ouverte aux candidats libres et aux élèves d'établissements privés hors contrat.

baccalauréat professionnel, BEP, CAP

Les épreuves de BEP, de CAP et de baccalauréat professionnel (185.000 élèves concernés) sont validées sur la base des contrôles en cours de formation déjà passés et du livret scolaire. Les diplômes seront attribués par un jury d'examen, présidé dans chaque académie par un universitaire. Ce jury s'assurera de l'harmonisation des notations et de l'égalité de traitement des candidats. «Chaque livret scolaire, chaque situation individuelle sera examinée».

Épreuves anticipées du bac (première)

En Première, les candidats passent les épreuves anticipées de français (écrite et orale), ainsi que les épreuves communes de contrôle continu (E3C). Pour l’épreuve écrite de français, les candidats seront évalués sur la moyenne des notes obtenues en français tout au long de l’année. Les oraux, qui doivent avoir lieu fin juin et début juillet devraient quant à eux être maintenus, si les conditions sanitaires le permettent. Le programme a cependant été allégé à 15 textes pour la voie générale et 12 textes pour la voie technologique.

Pour les E3C (histoire-géo, langue vivante et mathématiques pour la voie technologique), les candidats seront évalués sur la moyenne des notes obtenues lors de la première session d’évaluation de janvier-février (E3C1), et de celles qu’ils passeront en classe de terminale (E3C3). Les épreuves qu'ils devaient passer lors du troisième trimestre de l'année de première (E3C2) n'auront donc pas lieu.

L’évaluation de l’enseignement de spécialité que le candidat ne poursuit pas en terminale se fera également sur la base des notes obtenues tout au long de l’année dans la matière en question, à l’exception de celles obtenues pendant la période de confinement.

diplôme national du brevet (troisième)

De même que pour le baccalauréat, le Diplôme national du Brevet passé en fin de troisième s’appuiera en totalité sur les notes obtenues tout au long de l’année. Le contrôle continue compte déjà en temps normal pour 50% de la note finale du brevet.