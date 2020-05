Les abattoirs industriels «incompatibles» avec les mesures sanitaires, selon la Confédération paysanne

Les abattoirs industriels sont «incompatibles» avec le respect des mesures sanitaires destinées à empêcher la propagation de Covid-19, a estimé mardi la Confédération paysanne, après la révélation d'une multiplication de cas dans des abattoirs français.

Plusieurs cas groupés de Covid-19 ont été mis au jour dans des abattoirs du Loiret et des Côtes d'Armor, notamment.

«Ces immenses usines» (...) se montrent «incompatibles avec le respect des mesures sanitaires du Covid-19», a jugé la Confédération Paysanne dans un communiqué, soulignant leurs tailles, leurs rythmes et l'importante concentration d'animaux et d'humains qu'elles abritent.

Alors que «depuis plusieurs années, les abattoirs locaux de petites dimensions disparaissent», il faut, selon le syndicat, «inverser cette tendance, et redéployer des outils d'abattage dans les territoires».

«Ces abattoirs, qu'ils soient locaux ou mobiles, sont et seront indispensables à la pérennité des activités d'élevage, respectueux des travailleur.euse.s. et source de dynamisme dans les campagnes», a jugé le syndicat.

«La relocalisation des outils de transformation est l'un des passages obligés pour la construction d’un système de production plus résilient, notamment face aux imprévus et catastrophes sanitaires», a conclu la Confédération paysanne.

En dehors de la France, de nombreux cas de contamination ont touché des abattoirs américains et allemands, et d'autres cas ont été rapportés en Australie, en Espagne ou au Brésil.