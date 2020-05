Quel temps fera-t-il pour ce week-end de l’Ascension ?

En ce début de déconfinement, ce pont de l'Ascension a une saveur bien particulière. Et les Français pourront bien en profiter puisque ce week-end prolongé sera globalement estival.

Jeudi, les températures vont monter d'un cran pour atteindre des valeurs dignes d'un milieu d'été, selon les prévisions de Météo France.

Elles seront comprises en 26 et 23 degrés sur l'ensemble du pays à l'exception des bords de mer rafraîchis par les brises marines. Les températures maximales atteindront 18 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 30 partout ailleurs, et jusqu'à 30 à 33 sur le Roussillon, le Languedoc et l'ouest de la région PACA.

Des nuages circuleront de la Normandie vers les Hauts-de-France, où quelques averses pourraient advenir. Vendredi, le soleil devrait continuer à briller sur l’ensemble du pays. Les maximales atteindront 15 à 18 degrés près de la Manche, 24 à 29 en général ailleurs, 22 à 26 près de la Méditerranée, 24 à Ajaccio.

une dégradation samedi

Samedi, une dégradation pluvio-instable traversera le pays d’ouest en est avec des averses localement orageuses près des Alpes. Les températures devraient rester inférieures à 20 degrés sur une large moitié nord de la France.

Enfin, l'ambiance redeviendra printanière dimanche. Quelques rares averses pourront toutefois se déclencher sur les Pyrénées et les Alpes du Sud. Il fera plus chaud dans le sud du bassin aquitain aux régions méditerranéennes.

Dans le détail, les températures minimales afficheront 12 à 20 degrés sur la moitié sud, 10 à 13 degrés dans le Nord. L’après-midi, il fera de 15 à 20 degrés près de la Manche, 22 à 25 près de la Méditerranée, 24 degrés sur l'île de Beauté, et 19 à 22 degrés ailleurs.