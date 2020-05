Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce jeudi 21 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

83 décès supplémentaires en 24h, soit 28.215 morts en France depuis le début de l’épidémie

Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'établit ce jeudi à au moins 28.215 morts, avec 83 nouveaux décès enregistrés depuis la veille, a indiqué la Direction générale de la santé.

Le nombre de patients en réanimation, indicateur important de la pression sur le système hospitalier, poursuit de son côté sa décrue, avec 1.745 cas graves en réanimation, soit 49 de moins en 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, ce sont au total 17.635 personnes qui ont été hospitalisées en réanimation, pour un total de 99.822 personnes ayant dû être hospitalisées pour Covid-19, précise la DGS.

Le nombre de décès dans les hôpitaux s'élève à 17.870, soit 58 de plus que mercredi, et celui dans les Ehpad et établissements médico-sociaux s'élève à 10.345 (+25)

Fait marquant à l’échelle mondiale, les 5 millions de cas déclarés à travers le globe ont été franchis ce jeudi. Dans le même temps, plus de 328.000 décès sont enregistrés, selon l’AFP. Les Etats-Unis sont le pays le plus touchés, avec plus de 1,5 millions de malades et plus de 93.000 morts.

Le Puy du Fou annonce sa réouverture le 11 juin

Le Puy du Fou, parc d'attraction vendéen à succès, a annoncé ce jeudi sa réouverture le 11 juin, en affirmant par la même occasion avoir été informé d'une décision du président de la République de rouvrir les sites touristiques et parcs à thème en zone verte le 2 juin.

Le président du Grand Parc du Puy du Fou, Nicolas de Villiers, assure «que c'est bien le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, lui-même informé par le président de la République», qui leur a annoncé la nouvelle.

Concernant l’objectif du 2 juin pour rouvrir les sites touristiques et parcs à thème Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué que «mandat a été donné aux préfets, depuis hier, d'y travailler avec les professionnels.»

Le Puy du Fou a expliqué qu’il n’ouvrirait que neuf jours plus tard, le 11 juin, compte tenu du délai de préparation logistique nécessaire. Parmi les mesures sanitaires mises en place, le parc prévoit notamment de réduire les capacités d'accueil des différents spectacles et des distances barrière. Les équipes seront équipées de masques et une restauration adaptée remplacera le buffet.

Le port du masque obligatoire au Mont-Saint-Michel

La mairie du Mont-Saint-Michel a décidé d'imposer dès ce jeudi le port du masque aux visiteurs dans le village. Cette action «consiste à l’imposer (…) entre 10h et 18h, les weekends et jours fériés jusqu'au 1er juin», a indiqué le directeur de l'Epic, Établissement public a caractère industriel et commercial national du Mont-Saint-Michel, Thomas Velter.

«La mesure prend effet ce jour» mais «il n'y aura pas de verbalisation dans l'immédiat», assure-t-il. «La police fera de la pédagogie avant tout», a-t-il ajouté.

En parallèle, des mesures spécifiques sont déjà mises en place sur le Mont, avec un sens unique de circulation dans le village, pour éviter les croisements de personnes.

L’Europe doit s’attendre à une deuxième vague, préviennent des scientifiques

L'Europe doit se préparer à une deuxième vague du nouveau coronavirus, a prévenu le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), au moment où de nombreux pays ont amorcé un déconfinement.

La question n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle vague de contaminations, mais «quand et de quelle ampleur», a-t-elle affirmé sa directrice, Andrea Ammon dans un entretien au quotidien britannique The Guardian.

«Le virus est autour de nous, circulant beaucoup plus qu'en janvier et février», a-t-elle ajouté, soulignant que les chiffres concernant l'immunité de la population n'étaient pas encourageants : «85% à 90%» restent exposés à la maladie Covid-19. «Je ne veux pas dresser une image catastrophique mais je pense que nous devons être réalistes. Ce n'est pas le moment, maintenant, de se relâcher complètement».

Easyjet veut reprendre les vols intérieurs en France et au Royaume-Uni à la mi-juin

La compagnie britannique Easyjet a annoncé ce jeudi qu'elle comptait reprendre certains vols à partir du 15 juin, «essentiellement des vols intérieurs au Royaume-Uni et en France», avec des mesures sanitaires à bord.

«Un petit nombre de vol va recommencer sur les trajets où nous pensons que la demande est suffisante pour permettre des vols rentables», affirme dans un communiqué le transporteur, dont la quasi totalité des avions sont à l'arrêt actuellement à cause de la pandémie de coronavirus, qui a paralysé le trafic mondial.