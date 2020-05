Comment les parcs d’attractions préparent leur réouverture

Toujours officiellement fermés, les parcs de loisirs français espèrent sauver leur année. Port du masque obligatoire, usage du gel à chaque attraction, organisation des files d'attente, parkings limités... Des mesures draconiennes devraient accompagner une réouverture très convoitée à partir du 2 juin, dans les zones vertes.

Ces derniers jours, l'Eysée n'avait pas caché un certain soutien vers la filière et certains parcs pourraient être autorisés à accueillir des visiteurs. Le Puy du Fou, en Vendée, a ainsi annoncé sa réouverture, son directeur Nicolas de Villiers arguant que le parc a déjà une grande expérience en matière de flux et de prise en charge des visiteurs. Il se dit également prêt pour ouvrir ses portes dès le 11 juin, jusqu'au 1er novembre.

Le Président de la République a décidé en Conseil de Défense la réouverture des sites touristiques et parcs à thème en zone verte, pour le 2 juin prochain – date déjà retenue pour l’ouverture des restaurants. (1/5) pic.twitter.com/ndy8lF5xJp — Puy du Fou (@PuyduFou) May 21, 2020

Dans un thread publié sur son compte Twitter (ci-dessus), le parc dit avoir pris un certain nombre de mesures détaillées ici qui témoignent de ce que d'autres parcs sont aussi prêts à prendre pour répondre à des questions d'hygiène et de sécurité.

Ainsi, l'arrivée des parkings sera encadrée vers des zones de stationnement plus larges et suivant un chemin qui doit éviter le croisement des départs et des arrivées. Dans les allées du parc, 350 agents (masqués) veilleront au respect de la distanciation et seront assistés par un système de vidéosurveillance. Les bancs, restaurants et zones d'accueil seront désinfectées régulièrement, tandis que 250 points permettront de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. «Une équipe médicale encadrée par un médecin et formée à la détection et à la gestion du covid-19 sera également présente», précise-t-on.

Les tribunes n'accueilleront pas autant de spectateurs qu'à l'accoutumée avec une zone de distanciation et la capacité d'accueil des restaurants a été diminuée de 50 %. Toutefois, le parc ne semble pas préciser que le port du masque sera un critère obligatoire pour être accueilli dans son enceinte. Plusieurs parcs devraient également suivre ces mesures dans le reste de l'Hexagone.

une réouverture partielle pour le Parc Astérix

Autre géant du loisir, le Parc Astérix prépare lui aussi son retour. Accusant une perte sèche de 500.000 à 1 million d'euros par jour ces dernières semaines, la réouverture est attendue comme un bol d'air pour sauver l'année. Si aucune date officielle n'a encore été annoncée, lui aussi espère rouvrir le plus tôt possible. «Nous avons repensé tous les dispositifs sanitaires, aux contrôles des sacs, dans les files d’attentes, dans les restaurants, … et nous avons réalisé le même exercice pour le parcours de nos salariés. Cela nous a amené à prendre plusieurs décisions concrètes, et à faire l’impasse sur certains de nos spectacles, défilés ou événements, qui n’auront malheureusement pas lieu cette année», précise Nicolas Kremer, directeur général du parc dans une interview donnée à L'Echo Touristique qui souligne que si le site devait resté fermer la stituation «serait catastrophique», tandis que les plans de développement du parc pour les prochaines années sont reportés.

Parallèlement, Disneyland Paris reste officiellement fermé et aucune date de réouverture ne semble annoncée sur son site officiel.

