Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce vendredi 22 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

Le solde reste négatif en réanimation avec 44 malades en moins

La baisse du nombre de malades du coronavirus hospitalisés en réanimation s'est poursuivie vendredi, avec 1.701 patients en état grave en réanimation, soit 44 de moins en 24 heures, a indiqué la direction générale de la santé, qui n'a par contre pas donné de bilan actualisé des morts du Covid-19 en France.

Le nombre de malades en réanimation, qui reflète notamment la pression sur le système hospitalier, est en baisse depuis le 9 avril, après avoir atteint un pic de 7.148. Selon le communiqué de la DGS, 17.383 personnes au total étaient encore hospitalisées vendredi.

La DGS n'a par contre pas donné vendredi son traditionnel bilan quotidien des décès depuis le début du décompte le 1er mars. «Santé Publique France indique aujourd'hui que les données relatives à la mortalité seront actualisées lundi 25 mai».

Une pause dans la publication des données liée au long weekend, selon Santé Publique France. Le dernier bilan publié jeudi faisait état d'au moins 28.215 morts du coronavirus, dont 17.870 dans les hôpitaux et 10.345 dans les maisons de retraite et établissements médico-sociaux.

L’Europe reste fortement impactée avec 1,77 million de cas et 166.580 décès. Dans le monde, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 332.870 morts depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 5.109.296 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 94.729 décès pour 1.577.758 cas. Viennent ensuite le Royaume-Uni (36.042 morts), l'Italie (32.486 morts), la France (28.215 morts) et l'Espagne (27.940 morts).

Le second tour des municipales aura lieu le 28 juin

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin, a tranché ce vendredi Édouard Philippe, en «assumant» avec force son choix de faire reprendre sans plus tarder «la vie démocratique», malgré des divergences vives jusque dans sa majorité.

Ce second tour aura lieu dans les 5.000 communes où le premier tour n'a pas été décisif. Le Premier ministre a toutefois prévenu que cette décision était «réversible» si les conditions sanitaires étaient amenées à se détériorer.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a pour sa part indiqué que les électeurs devraient porter un masque dans les bureaux de vote, en faisant valoir que ce second tour ne devait pas «devenir un facteur de circulation du virus».

Le conseil scientifique chargé d'éclairer le gouvernement sur le sujet a émis un avis prudent et préconisé de procéder à une nouvelle évaluation épidémique 15 jours avant la date du scrutin.

Les déménagements à plus de 100 km du domicile autorisés

Les Français peuvent déménager ou visiter un bien immobilier à plus de 100 km de leur lieu de résidence, malgré les restrictions actuelles, a indiqué vendredi le ministère de la Cohésion des territoires dans un communiqué.

«Afin de permettre aux Français de reprendre leurs projets immobiliers et d'encourager la reprise d'activité du secteur, les déménagements et les visites immobilières en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence sont désormais autorisés», a déclaré Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, cité dans le texte.

Exception aux règles imposées depuis la levée partielle du confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, sont désormais autorisés les déplacements liés à un déménagement ou à une visite immobilière, «qu'il s’agisse d'achat ou de location, quand ils ne peuvent pas être reportés», a précisé le ministère.

«Un nouveau modèle d'attestation sera prochainement mis en ligne et précisera les pièces justificatives à fournir pour pouvoir effectuer ces déplacements», selon la même source.

Vaccin contre le covid-19: Oxford recrute 10.000 volontaires pour des tests

L'université d'Oxford a annoncé vendredi vouloir recruter plus de 10.000 personnes pour une deuxième phase de ses essais cliniques, qui progressent «très bien», afin de développer un vaccin contre le nouveau coronavirus en partenariat avec le laboratoire AstraZeneca.

La phase initiale des essais cliniques sur l'homme, destinée à évaluer la sécurité et l'efficacité du vaccin avait été lancée en avril sur un millier de volontaires âgés de 18 à 55 ans. «La prochaine étude impliquera jusqu'à 10.260 adultes et enfants», a indiqué l'université d'Oxford dans un communiqué.

«Les études cliniques progressent très bien et nous démarrons maintenant des études pour évaluer la réponse immunitaire induite par le vaccin chez des adultes plus âgés», a expliqué le professeur Andrew Pollard, qui dirige l'Oxford Vaccine Group. Il s'agit de voir «s'il peut fournir une protection à une population plus large».

Durant la phase 2, la réponse immunitaire déclenchée par le vaccin sera évaluée sur des personnes âgées de 5 à 69 ans. La phase 3 permettra de mesurer l'efficacité du vaccin parmi un grand groupe de volontaires âgés d'au moins 18 ans.

Le Royaume-Uni va imposer une quarantaine aux voyageurs arrivant de l'étranger

Le Royaume-Uni va imposer une quatorzaine aux voyageurs arrivant de l'étranger afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi le ministre chargé de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis.

«Les gens arrivant au Royaume-Uni devront se mettre en quarantaine» afin de «contenir» le taux de transmission de la maladie, a indiqué Brandon Lewis sur la télévision Sky News. «Evidemment, les citoyens britanniques qui reviennent pourront se mettre en quarantaine chez eux. Les visiteurs devront prendre des dispositions pour effectuer cette quarantaine durant 14 jours», a-t-il ajouté.

Cette mesure, qui sera réexaminée «toutes les trois semaines» selon lui, doit accompagner le déconfinement progressif du pays à partir du 1er juin en cas de progrès dans la lutte contre le coronavirus.