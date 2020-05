Nutrixeal : le spécialiste français des compléments nutritionnels

Expert dans le domaine de la nutraceutique et leader technologique dans le secteur du complément nutritionnel, le laboratoire français Nutrixeal développe des produits de qualité résolument haut de gamme.

Implanté au cœur des Alpes, à Meylan, à côté de Grenoble, le laboratoire Nutrixeal est spécialisé dans le développement et la fabrication de compléments nutritionnels de haute qualité. De la conception à la fabrication, jusqu’à la vente sur internet ou dans des pharmacies partenaires, Nutrixeal maîtrise l’ensemble de la chaîne de production.

Grâce à son cahier des charges strict, le laboratoire français a à cœur de proposer des produits de qualité fabriqués en France, et dont la majorité est certifiée bio par Ecocert. Nutrixeal explique ainsi exclure les ingrédients et additifs controversés comme par exemple les OGM, ou les nanoparticules, dont le dioxyde de titane. Les emballages des compléments nutritionnels sont eux aussi savamment choisis : ils ne contiennent aucun perturbateur endocrinien (phtalates ou bisphénol), dans leur composition.

L’innovation comme clé de réussite

Grâce à ses nombreux investissements dans le domaine de la recherche (développement de techniques avancées de test, d’analyse, de purification, microencapsulation, fabrication de micelles ou de liposomes), Nutrixeal se démarque depuis plusieurs années par sa volonté permanente d’amélioration et d’extension de sa gamme, faisant de lui le leader technologique de la nutraceutique.

Face au marché concurrentiel des compléments nutritionnels et autres compléments alimentaires, Nutrixeal apparaît ainsi comme un acteur engagé, très à l’écoute de l’avis de ses consommateurs, et porteur d’une certaine idée de la nutraceutique faite d’innovations permanentes. Le but ? Concevoir de nouveaux produits plus respectueux de la santé de tous, tout en prenant en considération l’impact environnemental de cette production.

Nutrixeal : des produits sains pour tous

À travers une équipe pluridisciplinaire constituée de professionnels expérimentés (docteur en biologie, ingénieur agronome, biochimiste ou encore nutritionniste expert en nutraceutique) qui valide l’ensemble des formules, le laboratoire Nutrixeal propose des produits pour des personnes de tout âge.

Santé digestive, douleurs aux articulations, sommeil, grossesse détoxication, tonus ou encore activité sportive ; les produits sont conçus pour répondre aux attentes de chacun.

« La gamme Nutrixeal a tout simplement l'ambition de proposer pour chaque actif, la formule la plus efficace et la plus pure du marché, sans aucun compromis », résument ainsi les dirigeants du laboratoire.

[En partenariat avec Openmedias]

Portail d’information sur les actifs du laboratoire : https://nutrixeal-info.fr/