Quand auront lieu les soldes d’été ?

C'est officiel, la chasse aux bonnes affaires est reportée. Initialement prévu le 24 juin, le début des soldes d'été, qui dureront quatre semaines, est finalement décalé au 15 juillet prochain, a annoncé ce mardi le ministre de l’économie Bruno Le Maire.

Cette décision a été prise à la «demande des petits commerçants», qui ont besoin de «temps» pour renflouer leur trésorerie, qui est au plus bas après plusieurs semaines de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19, a expliqué le ministre au micro de RTL.

Les soldes d’été commenceront le 15 juillet et dureront 4 semaines. J'ai accepté la demande des petits commerçants, très touchés par la crise. Cela leur permettra de reconstituer leur trésorerie. #RTLMatin — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) June 2, 2020

«Soutenir les plus faibles»

«Je sais que ça peut poser des difficultés pour d'autres grandes enseignes (...) mais je pense qu'il est légitime de soutenir dans ces moments très particuliers ceux qui sont les plus faibles, ceux qui ont les trésoreries les plus menacées», a-t-il expliqué.

Avant la crise sanitaire, la période des soldes d’été était prévue du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet dans la plupart des départements de France métropolitaine. Mais la fermeture des commerces non alimentaires imposée durant la période de confinement a fortement perturbé les ventes de ces derniers.

Plusieurs fédérations de commerçants avaient alors entamé une réflexion sur le sujet avec leurs adhérents dès fin-mars et demandé le report des soldes d’été et l’extension de leur durée.

L'Alliance du commerce, qui réunit l'Union du grand commerce de centre-ville, la Fédération des enseignes de l'habillement et la Fédération des enseignes de la chaussure, souhaitait voir les soldes d'été décalés «au plus tard le 1er juillet» et prolongés sur six semaines, avait-elle indiqué en avril dernier dans un communiqué.

Plusieurs fédérations du commerce indépendant regroupées dans la Confédération des commerçants de France avaient quant à elles demandé le report du début des soldes d'été au 22 juillet, pour préserver les marges, ainsi qu'une «ordonnance exceptionnelle pour encadrer, un mois avant la nouvelle date repoussée des soldes, les promotions agressives, les ventes privées, les ventes à perte, etc. y compris pour le e-commerce».

Grâce à ces nouvelles dates, les petits commerçants bénéficient ainsi d'un délai supplémentaire pour vendre aux prix habituels leurs stocks de la collection Printemps-Été 2020, qui sont exceptionnellement élevés, et rattraper une partie des pertes, avant de brader leurs marchandises.