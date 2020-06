Déconfinement : les 4 scénarios du Conseil scientifique

Le Conseil scientifique du Covid-19, qui guide le gouvernement sur la gestion de la crise, a publié début juin les quatre scénarios probables du déconfinement en France, afin de préparer les mesures à mettre en place pour éviter une «deuxième vague».

«Ces scénarios doivent permettre de mettre en oeuvre des mesures pour éviter une reprise brutale de l'épidémie, nécessitant un nouveau confinement», précise le Conseil scientifique. Par ailleurs, il propose d'élaborer dès maintenant, avec les acteurs territoriaux, un plan de prévention et de protection rapprochées, le P2R-Covid. Celui-ci permettant d'activer le plus rapidement possible les mesures appropriées.

Une epidemie sous contrôle

Le premier des quatre scénarios envisagés est le plus favorable, indique l'équipe, mais aussi le plus plausible : «Nous pensons que c'est le scénario numéro un, c'est à dire un contrôle de l'épidémie, qui est le plus probable», a confié le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, sur France Inter. Bien qu'il soit associé à l'occurrence de clusters localisés, des foyers de contamination importants, ces derniers peuvent être maîtrisés.

Néanmoins, le virus étant toujours présent, ce scénario nécessite un maintien des mesures de lutte contre l'épidémie.

Des clusters critiques signe d'une reprise locale de l'epidemie

Le second scénario est plus défavorable. Les clusters étant «critiques», ils ne peuvent être maîtrisés comme dans le premier. Ce qui laisse alors «craindre une perte de contrôle des chaînes de contamination, et donc du contrôle de l'épidémie elle-même».

Ainsi, des mesures strictes, précoces et localisées doivent être mises en place, afin d'éviter une perte de contrôle plus large de l'épidémie.

une reprise graduelle et faible de l'épidémie

Les deux autres scénarios sont plus pessimistes. En effet, le troisième fait basculer une situation contrôlée vers une reprise progressive et à bas bruit de l'épidémie, plus difficile à identifier, indique le Conseil. Des indicateurs se dégradent alors, sans que les chaînes de contamination puissent être identifiées ni a fortiori contrôlées.

Ce scénario exige des mesures strictes ainsi que l'activation rapide de plusieurs mesures du P2R-COVID. Les mesures à prendre peuvent encore être envisagées à une échelle régionale si les indicateurs le permettent ou au niveau national.

l'epidemie reprend avec des indicateurs inquietants

Enfin, dans le quatrième scénario, la dégradation critique des indicateurs traduit une perte totale du contrôle de l'épidémie.

Ce cas de figure exige alors des «décisions difficiles, conduisant à choisir entre un confinement national généralisé, permettant de minimiser la mortalité directe, et d'autres objectifs collectifs, économiques et sociaux, s'accompagnant alors d'une importante mortalité directe», expliquent les scientifiques.