Mathieu Kassovitz va adapter «La Haine» en comédie musicale

Vingt-cinq ans après la sortie de «La Haine», le réalisateur Mathieu Kassovitz planche aujourd'hui sur son adaptation en comédie musicale.

Une annonce plutôt inattendue, alors que son film s'apprête à ressortir dans les salles obscures le 5 août prochain.

«J'ai été contacté par une équipe qui a fait des grosses comédies musicales à Paris. Ils m'ont dit qu'ils avaient envie de faire des choses un peu différentes que les Roméo et Juliette qui sortent tous les ans», a raconté l'acteur et réalisateur à RMC. «lls ont dit que La Haine est devenu un élément de la pop culture française et que ce serait intéressant de le faire évoluer».

#GrandOral : "J'ai toujours pensé à la haine comme une comédie musicale, je vais développer ce projet !" Mathieu Kassovitz, réalisateur et acteur à l'occasion des 25 ans du film culte la Haine pic.twitter.com/WphblrjpQe — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) June 5, 2020

Une proposition qui n'a pas surpris son réalisateur. Car «ce film est écrit comme une comédie musicale hip hop. Ce sont des petits morceaux de rap qui se suivent, qui ont un rythme spécifique, qui font un film. Je l'ai écrit comme ça», a confié Mathieu Kassovitz.

D'ailleurs, il planche déjà sur cette nouvelle version. «Là, je suis en train de le réécrire, de le développer différemment. Hip hop, danse, chant... c'est un film interactif sur scène.»

Toutefois, aucune date de sortie officielle n'a pour le moment été annoncée.