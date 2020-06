Coronavirus : les étudiants qui passent des examens cet été voient leurs bourses prolongées

Pour les étudiants, l'année est plus longue que prévue car de nombreux examens ont été repoussés à cet été à cause de la crise sanitaire. Afin que leur situation financière ne se dégrade pas pendant cette période de révisions prolongée, le gouvernement a mis en place un onzième mois de financement des bourses pour ceux dont les épreuves se poursuivent au-delà du 30 juin.

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'a annoncé lors d'une visite à l'Institut de formation aux professions de santé (IFPS) de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), vendredi 5 juin.

[Communiqué] Les bourses sur critères sociaux seront prolongées en juillet 2020 pour les étudiants amenés à passer un concours ou examens terminaux au-delà du 30/06. Un engagement concret qui vient compléter plusieurs mesures déjà en place contre la précarité étudiante. pic.twitter.com/aiqCtxhKim — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) June 5, 2020

«Nous nous sommes rendu compte que les étudiants, qui allaient être contraints de poursuivre leurs révisions et de passer des examens nationaux reprogrammés du 20 juin jusqu’à la fin du mois de juillet, allaient être encore plus handicapés. Les jobs d’été vont peut-être manquer cette année, en plus, ils vont être occupés tout le mois de juillet à leurs révisions », a expliqué Frédérique Vidal, dont les propos sont rapportés par Ouest-France.

Pour prolonger ces bourses sur critères sociaux, «une enveloppe de 30 millions d'euros» sera ouverte, «dans le cadre du prochain projet de loi de finances rectificatives qui sera examiné en juin au Parlement», précise le communiqué partagé par la ministre sur Twitter.

Cette nouvelle mesure s'inscrit dans un plan plus large de lutte contre la précarité des étudiants. Une aide exceptionnelle de 200 euros est déjà disponible depuis le 12 mai pour ceux qui ont perdu un emploi ou un stage gratifié à cause du coronavirus et des chèque alimentaires ainsi que des facilités pour quitter les résidences universitaires ont été mis en place.

