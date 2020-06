Jeter un masque par terre va bientôt coûter 135 euros

Ils jonchent de plus en plus les sols et sont dans le collimateur du gouvernement. La secrétaire d'Etat à l'Ecologie Brune Poirson a annoncé, ce dimanche 7 juin, que l'Etat allait prochainement faire passer l'amende pour jet de masque de 68 euros à 135 euros.

Pour ce faire, le gouvernement entend s'appuyer sur sa loi anti-gaspillage, promulguée en février dernier, pour présenter un projet de décret dans les prochains jours, à la mi-juin.

Dans les faits, cette disposition ne va d'ailleurs pas se limiter aux seuls masques, mais également aux mégots de cigarettes, et, plus généralement au jet de déchets sur la voie publique, a précisé Brune Poirson.

L'amende pourrait même monter à 375 euros, voire 750 euros si la police établit un procès-verbal et le transmet au tribunal, a également fait savoir son ministère.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la feuille de route pour l'économie circulaire lancée en 2018 dont l'objectif est de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets.

Un déchet par terre met en danger les océans

Elle «trouve avec le Covid-19 un nouvel écho, avec la multiplication du nombre de nouveaux déchets abandonnés liés à la crise sanitaire» au lieu d'être jetés à la poubelle, souligne le ministère.

«Il faut que chacun comprenne que tout déchet jeté par terre finit souvent sa route dans l'océan» a insisté Brune Poirson, avant de se rendre, ce dimanche, à Lège-Cap-Ferret, en Gironde, à la veille de la journée mondiale des océans, pour une collecte de déchets plastiques.

Le ministère prévoit également d'intensifier ses campagnes de communication pour inciter les gens à ne pas jeter les déchets n'importe où.

