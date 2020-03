Pourquoi il ne faut pas jeter mouchoirs, gants et masques usagés directement à la poubelle

Le Ministère de la Transition écologie a précisé les mesures à adopter en matière de tri des déchets. Il demande donc aux citoyens de le pas jeter leurs mouchoirs, gants et masques usagés directement à la poubelle.

Pour éviter toute contamination, ils doivent tout d’abord être jetés dans un sac plastique «dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel». Ce sac doit être conservé fermé pendant 24 heures avant d’être lui-même mis dans un sac poubelle classique destiné aux ordures ménagères. Ces déchets ne doivent pas surtout pas être jetés avec les déchets recyclables (cartons, papiers, plastiques) de la «poubelle jaune».

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et la secrétaire d’État Brune Poirson se sont entretenues lundi 23 mars avec les acteurs de la filière des déchets. Ces entreprises restent en activité pour assurer la collecte et le traitement. Les déchets des établissements hospitaliers, des ménages et des entreprises seront toujours collectés régulièrement. Le gouvernement assure faire un point quotidien avec les entreprises du secteur afin de prendre «les mesures d'adaptation nécessaire» face au coronavirus.