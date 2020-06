Elections municipales : Les 5 points chauds à surveiller

Résultats incertains, alternance droite-gauche, victoire possible du Rassemblement national... Pour des raisons différentes, dans ces cinq villes, les élections municipales présentent un intérêt particulier.

Marseille

Après avoir été dirigée pendant 25 ans par la droite et Jean-Claude Gaudin, la ville de Marseille pourrait bien repasser à gauche. Michèle Rubirola, qui mène la liste du Printemps marseillais, une liste «d'union de la gauche», est arrivée en tête au premier tour avec 23% des voix. Pendant l'entre-deux-tours, elle a également reçu le soutien des écologistes, menés par Sébastien Barles, qui avait enregistré 8% des voix au premier tour.

Derrière la gauche, Martine Vassal, LR, héritière désignée de Jean-Claude Gaudin, est toujours dans la course (22%). A noter qu'une liste RN, portée par Stéphane Ravier, s'est également maintenue au second tour, forte d'avoir réunie 19% des électeurs. L'issue du scrutin reste particulièrement floue.

Le Havre

Depuis 2017 et son arrivée à la tête du gouvernement, Edouard Philippe, le maire du Havre, a passé le relais à Luc Lemonnier. Mais le Premier ministre sait qu'il n'est pas éternel au gouvernement et que viendra un temps où son mandat national prendra fin. Il souhaite donc redevenir maire du Havre. Edouard Philippe espérait surement une réelection au premier tour comme lors des élections municipales de 2014, mais il n'a récolté «que» 44% des voix.

L'opposition de gauche, elle, portée par la candidature du député communiste Jean-Paul Lecoq, a réussi à convaincre 35% des électeurs havrais. Au Havre, le scrutin local prend une dimension nationale : si le Premier ministre était désavoué par les électeurs, cela sonnerait comme un message à l'égard de sa politique à l'hôtel Matignon. Mais pour l'instant, les écologistes (8% des voix au premier tour), qui pourraient faire basculer le scrutin, n'ont pas apporté leur soutien à Jean-Paul Lecoq. Le Premier ministre reste donc le favori du scrutin.

LYON

A Lyon, la droite et le centre s'allient pour tenter d'empêcher EELV de l'emporter. Et ce fut sans doute la plus grosse surprise de l'entre-deux-tours de ces élections municipales. La situation est complexe : les Lyonnais votent pour l'élection de leur maire et du président de la métropole, deux postes distincts à l'influence concurrente.

Gérard Collomb, maire LREM de Lyon depuis 2001, s'est présenté cette année pour le poste de président de la métropole sous l'étiquette de La République en Marche. Sauf que son mauvais score (16%) au premier tour ne lui laissait aucune chance pour la suite de l'élection. L'ex-ministre de l'Intérieur, ancien membre du PS, a donc décidé de s'allier avec la droite pour faire barrage aux écologistes, arrivés en tête lors des deux élections, métropole et mairie. En échange, le candidat de droite à la mairie de Lyon, Etienne Blanc, se retire au profit de Yann Cucherat, poulain de Gérard Collomb et arrivé en troisième position.

Perpignan

Pour le parti de Marine Le Pen, la ville des Pyrénées-Orientales est un enjeu symbolique. C'est en effet la seule cité de plus de 100.000 habitants qu'ils peuvent espérer conquérir. Et c'est bien parti : Louis Aliot, le candidat du Rassemblement national, a terminé en tête du premier tour avec 35% des voix.

Derrière lui, s'est consitué un «front républicain» : les listes EELV et LREM, arrivées 3e et 4e au sortir du premier round, ont décidé de se retirer pour faire «barrage» au candidat du Rassemblement national. Comme en 2014, c'est donc Jean-Marc Pujol (LR), le maire sortant, arrivé 2e avec 18% des voix, qui sera le seul adversaire de Louis Aliot. Si, il y a 6 ans, Jean-Marc Pujol l'avait emporté avec 55% des voix, le rapport de force pourrait bien tourner en sa défaveur cette année.

Toulouse

A Toulouse, chose inédite, le maire sortant, Jean-Luc Moudenc avait été investi par deux partis, Les Républicains et La République en Marche. Fort de ces deux soutiens, Jean-Luc Moudenc est bien arrivé en tête du scrutin avec 36% des voix au premier tour.

Sauf que derrière lui, deux puissantes listes de gauche, «Archipel citoyen» et «Une nouvelle énergie pour Toulouse» (27% et 18% des voix au premier tour) ont fusionné avec pour leader Antoine Maurice. Cette alliance pourrait permettre à la gauche de l'emporter dans la ville rose, qui avait massivement voté Jean-Luc Mélenchon (29%) lors de l'élection présidentielle de 2017.