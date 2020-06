Technique de l'étranglement : ce qu'il faut savoir sur cette méthode désormais interdite

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé le 8 juin l'abandon de la technique de l'étranglement utilisée par les policiers, suite aux manifestations dénonçant les violences policières en France. Une méthode controversée mais qualifiée par certains policiers «d'indispensable».

C'est une des méthodes d'interpellation policière : celle de prise par le cou, dite de l'étranglement, qui consiste à ce que l'agent encercle le cou de la personne interpellée afin de l'immobiliser. Elle fait notamment écho à l'affaire Chouviat, celle d'un livreur mort à Paris, en janvier 2020, lors de son interpellation. Suite à ce drame, une mission avait d'ailleurs été lancée pour expertiser cette technique controversée.

«C'est une méthode qui comportait des dangers», affirme le ministre de l'Intérieur lors de l'annonce de son interdiction. Mais pour le délégué national du syndicat Alliance des gardiens de la paix, Frédéric Lagache, «dès lors qu'elle est faite dans un court instant, c'est la seule technique qui permette aux agents de maîtriser un individu dont le poids est supérieur».

un abandon qui inquiete les policiers

C'est d'ailleurs pour cette raison que les syndicats policiers sont dubitatifs vis-à-vis de cette décision : «Si quelqu'un refuse de se faire interpeller et si on n'a plus la clé de l'étranglement, qu'est-ce qu'on fait ?», redoute le secrétaire général du syndicat Unité-SGP-Police, Yves Lefebvre. En effet, à ce jour, il n'existe aucune méthode qui peut la remplacer, selon les forces de l'ordre : «Si on nous dit qu'on remplace cette méthode par une meilleure technique d'intervention, on sera preneurs. Mais il faudra des mois, voire des années avant que tout le monde y soit formé», continue Yves Lefebve.

Avec l'abandon de la méthode dite de l'étranglement, les policiers redoutent donc le recours à d'autres techniques : «Sinon on en sera réduit au combat de rue ou à l'utilisation du taser», estime Frédéric Lagache.