«La question elle est vite répondue» : il fait le buzz sur Twitter avec sa vidéo

Un certain «JP», Jean-Pierre Fanguin, fait le buzz depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux avec sa vidéo, dans laquelle il fait la promotion de ses services pour devenir riche.

«Salut à toi jeune entrepreneur !, lance-t-il en introduction de sa vidéo. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Alors est-ce que tu veux en faire partie ?»

Le début du discours est déjà prometteur, puisque «JP» se trompe en inversant les chiffres (plus précisément, plus de 80% de la richesse mondiale va au 1% les plus riches).

CONTACTE-MOI ET TRAVAILLONS ENSEMBLE DÈS AUJOURD’HUI. (Ce jeune cycliste de classe sociale basse et vulgaire s’est permis de me traiter de trou du c*l, c’est lamentable.) pic.twitter.com/pEaMvRKbYY — jpzer (@jpzer5) June 8, 2020

«Il faut que tu te poses les bonnes questions, lâche le jeune homme. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi, grâce à ton téléphone, et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme ? », s'interroge-t-il.

«La question elle est vite répondue»

«Moi je pense la question elle est vite répondue, lance-t-il. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto.»

«Avec moi c'est comme ça que ça marche, ok ?», conclut le jeune homme tout en jetant sa coupe de champagne en l'air, alors qu'il monte dans son véhicule. Un geste qui n'a pas semblé plaire à un cycliste qui passait par là. «Ce jeune cycliste de classe sociale basse et vulgaire s’est permis de me traiter de trou du c*l, c’est lamentable», écrit «Jp» en légende de son tweet.

Jean-Pierre Fanguin a également une page Facebook, sur laquelle il a posté d'autres vidéos dans ce style.

Les commentaires n'ont évidemment pas tardé à pleuvoir sous la vidéo, qui est en train de devenir virale. Au point que même Cyprien, youtubeur star suivi par 13,6 millions de personnes sur Youtube, et plus de 8 millions sur Twitter, a tweeté la fameuse phrase, en passe de devenir culte : «La question elle est vite répondue».

La question elle est vite répondue. — cyprien (@MonsieurDream) June 9, 2020

Certains internautes s'en donnent à cœur joie pour tacler le jeune homme, tandis que d'autres se demandent si son compte est parodique ou vraiment sérieux.

Je pense que c'est encore bien au delà, du 1000° ! — morgan jarry (@MorganJARRY) June 9, 2020

@thehollylol Je sais pas c'est voulu ou pas, mais c'est magique. — Jean-ChristopheVidal (@JCVidal_jc) June 9, 2020

Mordel de berde mais qu'est-ce que c'est encore que ça ??



C'est une parodie ?





Je passerai sur tous les côtés nanardesques de cette vidéo mais surtout QUI boit de l'eau dans une flûte putain — Plastifieuse Alphabétique (@tooraretooweird) June 9, 2020