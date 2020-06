«La question elle est vite répondue» : Jean-Pierre Fanguin dans le viseur de la police suisse

Il voulait faire profiter les internautes de son savoir faire pour devenir riche, mais c'est avant tout sa manière de s'exprimer qui a fait le buzz. Jean-Pierre Fanguin, celui pour qui la question «est vite répondue», est aujourd'hui face à une conséquence inattendue de sa visibilité sur les réseaux sociaux : la police suisse lui demande des comptes pour des infractions commises dans ses vidéos.

Celle qui l'a rendue célèbre le montre sur une corniche surplombant le lac Léman, en Suisse. Le jeune homme, coupe de champagne à la main, développe un argumentaire savamment travaillé pour convaincre les internautes de faire appel à ses services.

«Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi, grâce à ton téléphone, et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme ?», demande-t-il tandis qu'il s'approche d'une voiture.

CONTACTE-MOI ET TRAVAILLONS ENSEMBLE DÈS AUJOURD’HUI. (Ce jeune cycliste de classe sociale basse et vulgaire s’est permis de me traiter de trou du c*l, c’est lamentable.) pic.twitter.com/pEaMvRKbYY — jpzer (@jpzer5) June 8, 2020

Avant de s'installer au volant et de démarrer en trombe, Jean-Pierre Fanguin jette sa coupe de champagne par dessus son épaule. Le verre se brise sur la route au moment du passage d'un cycliste, qui ne manque pas de faire entendre sa désapprobation.

C'est notamment cette partie de la séquence qui a attiré l'attention de la police régionale de Lavaux, où a été tournée la vidéo en question. Selon les informations relayées par le Huffington Post un «mandat de comparution» est sur le point d'être adressé au jeune vidéaste pour ces faits.

Les forces de l'ordre s'intéressent également à des images plus anciennes, issues d'une vidéo publiée par Jean-Pierre Fanguin il y a environ un an. On le voit conduire a proximité de la commune de Vevey tandis que le compteur du véhicule atteint sans peine les 150 km/h alors qu'un panneau de signalisation indique une limitation à 80 km/h.

Selon une porte parole de la police du canton de Vaud, «des investigations sont en cours et des personnes ont déjà été convoquées voire auditionnées». Sans nier les faits, le jeune homme a assuré, pour sa défense, avoir ramassé les bris de verre laissés sur la route par sa coupe de champagne brisée.

