Ecrans, cuisine, sport,... Quelles sont les habitudes et envies des enfants après le confinement ?

La vie des enfants reprend doucement son cours après le confinement. Certains ont retrouvé le chemin de l’école dans des conditions d’hygiène strictes, et pour quelques jours par semaine. Mais après deux mois passés à la maison en famille, les habitudes des enfants ont parfois changé. La plupart ont gagné en autonomie et sont en demande de relations sociales, notamment avec les grands-parents et les copains. Et si l'envie d'activités sportives et de sorties en plein air est forte, certaines pratiques perdurent, comme l’usage en hausse des écrans.

Tels sont les apprentissages du sondage mené en ligne par Bayam, plateforme digitale culturelle et éducative du groupe Bayard et Milan Presse, réalisé du 11 au 24 mai auprès de près de 400 enfants de 4 à 13 ans.

Des enfants plus autonomes

Contraints de composer avec une nouvelle organisation pendant le confinement – parents à la maison mais pour certains en télétravail, temps à occuper seul, devoirs à faire – les enfants auraient-ils mûri plus vite pendant le confinement ? Visiblement, ils ont développé leur autonomie. « C’est le grand apprentissage de ce sondage. On ne s’attendait pas à un tel impact », note Damien Giard, directeur du numérique chez Bayard jeunesse.

Ils sont très nombreux à sentir qu’ils ont grandi pendant cette période, souligne ce sondage. Preuve en est, ils se sentent plus autonomes. Parmi les manifestations concrètes de cette autonomisation, ils expliquent notamment pouvoir « s’habiller seul », « préparer leur petit-déjeuner », ou encore prendre des initiatives. 15% d’entre eux ont même pris l’habitude de participer aux activités ménagères de la maison, comme faire la cuisine, ranger leur chambre et aider dans les tâches ménagères. « Une fois passés les devoirs de la journée, les enfants ont participé au quotidien de la famille, ils ont fait à manger. La débrouillardise a été de mise et et ce assez jeune, dès 5- 7 ans », souligne Damien Girad.

Une autonomie qui a toutefois ses limites. Ils sont ainsi 30% à avouer un certain laisser aller sur les heures de lever et coucher, l'hygiène et la tenue vestimentaire. Pas de quoi jouer sur le moral des enfants qui ont su composer, et apprécient de conserver l’organisation plus souple mise en place pendant le confinement, et qui perdure avec le déconfinement, même si 6 % reconnaissent s’énerver plus facilement, souligne le sondage. Sur une échelle de 1 à 5, le moral des enfants se situe ainsi à 4, explique Damien Giard. « Nous ne voulons pas faire d'angélisme», note par ailleurs ce dernier, « on sait hélas que 10 % des enfants sont passés sous le radar et que les professeurs n’avaient plus de nouvelles ».

L’usage des écrans perdure

Il a bien fallu trouver des occupations pour nourrir les journées passées à la maison, et l’usage du numérique et des écrans a largement été sollicité pendant le confinement. Tout à la fois source de loisirs et outil pédagogique durant ces deux mois, leur usage n’a toutefois pas fléchi depuis la fin de cette période. Ainsi, 74 % continuent de se servir régulièrement de l’ordinateur ou de la tablette, et 68% à continuer les visios avec leurs amis. Près de 58% continuent aussi de regarder la télévision. Une consommation à mettre toutefois en perspective puisque de nombreux enfants n’ont pas retrouvé les bancs de l’école à plein temps. Des enfants d’ailleurs bien conscients de leur consommation d’écran. Près d’un sur deux reconnaît ainsi qu’ils l'utilisent trop d’écrans, note le sondage.

Des écrans qui n'ont pas évincé les activités culinaires comme faire des gâteaux, mais aussi la lecture, qu’il s’agisse de livres ou de bandes dessinées, puisqu'elles sont aussi plus pratiquées qu’avant le confinement, avec respectivement un bond de 61% et 52 %.

Les grands parents, les copains et les envies de sports et de nature plébiscités

La famille élargie et les copains ont manqué au jeune public pendant le confinement. Parmi les manques formulés par les enfants interrogés, les grands parents arrivent, avec surprise, sur la première marche du podium à 87 %, talonnés par les copains à 86 %. Ces derniers sont toutefois ceux que les enfants souhaitent revoir en premier une fois le confinement totalement terminé.

Côté activités, « ils ont une vraie envie de nature et d’un retour à la vraie vie », note par ailleurs Damien Giard. Les activités sportives sont largement plébiscitées (76%), suivies des balades en forêt ou dans la nature à 64%, puis de l’école. Viennent ensuite les activités extra-scolaires à 61%. Un retour à la vie « normale » qui s’organise.

Retrouvez toute l'actualité France ICI