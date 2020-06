Ecoles : Quelles seront les règles à partir du 22 juin ?

Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, lors de laquelle le président de la République a confirmé la rentrée des classes pour tous les collégiens et les élèves du primaire le 22 juin prochain, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a confirmé, lundi 15 juin, que les règles sanitaires allaient être «allégées». Dès lors, comment va se dérouler cette «rentrée d'été» ?

Alors qu'une nouvelle version du protocole sanitaire doit être officiellement présentée demain, mardi 17 juin, Jean-Michel Blanquer a esquissé, ce lundi sur Europe 1, de premières pistes qui permettent de se faire une idée de ce que pourrait être cette reprise obligatoire des cours prévue dans très exactement une semaine.

Si le ministre de l'Education nationale doit encore rencontrer les responsables syndicaux, ainsi que les principales associations de parents d'élèves, un assouplissement des distanciations entre élèves est ainsi déjà dans toutes les têtes.

Un mètre latéral entre chaque élève

Huit jours après l'annonce du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, qui s'était dit, dimanche 7 juin, favorable à un allègement des règles sanitaires en vigueur dans les écoles d'ici à la fin du mois, Jean-Michel Blanquer a notamment d'ores-et-déjà sonné la fin de la règle des «4 m2» entre chaque élève.

«Désormais, il y a toujours une distanciation physique mais beaucoup moins contraignante, avec un mètre latéral entre les élèves», a ainsi fait savoir le locataire de la rue de Grenelle.

la fin des 15 élèves par classe

Cette décision sur les distances minimales devrait donc permettre «d'accueillir tous les élèves», a indiqué Jean-Michel Blanquer.

Ce faisant, cela revient à mettre fin à la limitation de 15 élèves par classe jusqu'à présent en vigueur dans les écoles primaires.

"Oui, le protocole sanitaire va être allégé dans les écoles" : les explications de Blanquer https://t.co/IFBWXpGEZ6 — Europe 1 (@Europe1) June 15, 2020

«Il n'est pas question de jeter à la poubelle toutes les règles et les gestes barrières», a néanmoins pris soin de nuancer l'entourage du ministre, avant les rencontres prévues avec les syndicats.

De ce fait, les mesures d'hygiène habituelles (se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude...) sont, elles, maintenues, et ne vont pas disparaître du jour au lendemain.

Les enseignants devraient rester masqués

La question du port du masque pour les enseignants demande, en revanche, à être éclaircie, de même que celle des règles de circulation dans les établissements et dans les classes. Sauf surprise, ces dispositions devraient être maintenues mais les enseignants se demandent déjà comment, en pratique, ils pourraient articuler ces mesures avec celles qui sont allégées.

En attendant d'en savoir plus sur les écoles primaires et les collèges, les crèches pourront, de leur côté, également accueillir les enfants à compter du 22 juin, et cela «selon les règles de présence normales», a fait savoir le président de la République, lors de son allocution dimanche soir.

A l'autre bout, les lycéens ne devraient quant à eux pas tous reprendre le chemin des salles de classe pour le moment eu égard aux récentes études épidémiologiques qui ont montré un plus grand risque de contamination chez les adolescents.

Dans ce contexte, il n'est donc pas question, à ce stade, de précipiter le retour des lycéens dans leurs établissements.

Retrouvez toute l'actualité nationale ICI