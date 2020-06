L'application StopCovid collecte plus de données qu'annoncé par le gouvernement

Le gouvernement l'avait assuré : StopCovid ne devait collecter que les données des personnes côtoyées par l'utilisateur pendant plus de 15 minutes et à moins d'un mètre de distance. Pourtant, aujourd'hui, un chercheur français en cryptographie affirme que l'application recueille et transfère les identifiants de tous les individus croisés via l'application.

Gaëtan Leurent travaille pour l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, qui s'occupe du projet StopCovid. C'est lui qui a fait cette découverte, révélée par Mediapart.

Sur la plate-forme de développement de l'application, le chercheur explique comment il a «fait un test» en installant StopCovid sur deux téléphones. L'expert en cryptographie a activé l'application «une dizaine de secondes» sur les deux appareils, placés «dans deux pièces différentes (environ 5 mètres de distance, plus un mur)». Conclusion : «Quand je me déclare ensuite comme malade, mon appli envoie bien ce contact sur le serveur, alors qu’il n’a aucun intérêt épidémiologique», écrit Gaëtan Leurent.

StopCovid collecte donc des informations qui ne sont pas utiles pour tracer la propagation du virus «mais qui pose un vrai danger pour la vie privée», insiste le chercheur.

I just realized that #StopCovid seems to send all contacts to the server, even passing on the other side of the street. This would contradict the official decree (contacts of 15min at 1m), and violate data minimization principle required by @CNIL and #GDPRhttps://t.co/tV7yj0AuSZ

— Gaëtan Leurent (@cryptosaurus6) June 12, 2020