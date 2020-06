L'agresseur du jeune Marin libéré dès aujourd'hui ?

L'homme qui avait agressé le jeune Marin Sauvajon à Lyon, en 2016, lui infligeant de lourdes séquelles physiques, neurologiques et psychologiques, pourrait être libéré dès aujourd'hui.

Son agresseur, condamné à sept ans et demi de prison en 2018, avait en effet déposé une demande de liberté conditionnelle en mai dernier. Celle-ci avait été acceptée par un juge d'application des peines, mais le parquet avait fait appel. La décision de la Cour d'appel de Lyon est donc attendue ce mercredi 17 juin.

Son avocate met en avant le fait que son client, mineur au moment des faits, était sujet à des problèmes de stupéfiants et d'alcool. Depuis, il aurait changé et serait prêt à se réinsérer.

Incarcéré à la maison d'arrêt de Roanne, l'homme avait été condamné pour «violences avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente». En novembre 2016, devant la gare de Lyon Part-Dieu, il avait très lourdement frappé Marin, qui s'était alors interposé pour défendre un couple à qui des jeunes reprochaient de s'embrasser dans la rue.

Agé à l'époque de 20 ans, Marin était resté dans le coma durant deux semaines, avant de se réveiller «à la grande surprise du corps médical». Mais selon l'association «La tête haute», créée en soutien au jeune homme, mais il souffre aujourd'hui encore de «lourdes séquelles physiques, neurologiques et psychologiques».

Face à cette possible libération anticipée, c'est un mélange d'inquiétude et d'incompréhension qui frappe Marin et sa famille. Dans Le Parisien, la mère du jeune étudiant assure que son fils est «inquiet à l'idée que [son agresseur] puisse se retrouver dehors. Il a peur qu'il retombe sur quelqu'un d'autre».

Mais surtout, elle ne comprend pas pour cet homme, qui «n'a même pas fait la moitié de sa peine» et «a collectionné plus de vingt condamnations en prison», sortirait aujourd'hui.