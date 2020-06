Un train libertin devrait voir le jour cet été dans les Pyrénées-Orientales

A l’ère des gestes barrières, la réouverture des clubs libertins dans l’Hexagone est pour l’heure plus qu’incertaine. Malgré les circonstances, une société événementielle des Pyrénées-Orientales espère mettre sur les rails dès cet été un train destiné aux amateurs de libertinage, qui circulera sur les voies du département.

Ce projet est né dans la tête de Sébastien, à la tête d’Oversize Events. «Des entreprises ont acheté des trains à privatiser et les louent. Ces trains roulent rarement, mais j’ai appris ça et je me suis dit pourquoi pas ?», a-t-il confié à La Semaine du Roussillon.

L’événement était initialement prévu en juin mais, les inscriptions étant insuffisantes en raison de la crise sanitaire, l’organisateur a préféré le reporter au mois de juillet. Quatre soirées sont au programme à bord de ce train des plaisirs, composé d’un wagon bar et d’un wagon salon. Elles se tiendront a priori les 24 et 25 juillet et les 28 et 29 août.

Le train partira à 21h d’une gare qui reste pour le moment secrète, et reviendra aux alentours de 2h du matin. «Après avoir discuté avec les propriétaires du train, je sais quelle gare était la plus propice pour monter ce genre de projet. Ça restera secret. Je ne veux pas que des gens regardent le départ ou se mettent sur le trajet. Je veux que ça reste privé», a-t-il déclaré à Actu.fr.

entre 60 et 160 euros le billet

Un voyage de 5 heures donc, animé par un Dj, et auquel pourront participer une vingtaine de personnes, essentiellement des couples ou des femmes puisque seulement trois hommes seuls seront admis, précise le site de l'hebdomadaire local.

Que les intéressés se rassurent, l’intérieur du train sera complétement invisible depuis l’extérieur. A noter également qu’il n’y aura aucune séparation dans la partie salon, impossible donc de s’isoler en petit comité. C’est pourquoi l’organisateur, qui confectionne actuellement les flyers, déconseille ces soirées aux débutants.

Pour s’offrir un billet, les femmes devront débourser 60 euros et les hommes le double, soit 120 euros. Pour les couples échangistes, le voyage coûtera 160 euros.

