Haute-Garonne : des jumeaux de 5 ans s’échappent de leur école et rentrent seuls chez eux

Ils ont marché seuls durant 1 kilomètre. Des jumeaux âgés de 5 ans ont réussi à s’échapper de leur école maternelle située près de Toulouse (Haute-Garonne), vendredi dernier, après avoir échappé à la surveillance de l’équipe pédagogique.

Le père de famille, qui par chance ne travaillait pas ce jour-là, a eu la surprise de voir ses fils rentrer à la maison aux alentours de 11H30, alors qu’ils étaient censés se trouver à l’école maternelle Françoise-Dolto, dans la commune de Castanet-Tolosan, rapporte La Dépêche du Midi.

«Mon sang n’a fait qu’un tour. Bien sûr, j’ai pensé qu’ils étaient accompagnés mais il n’y avait personne. Puis la panique s’est installée. », a-t-il confié auprès du quotidien régional.

Une plainte déposée

Et pour cause. Pour rentrer chez eux, les deux bambins ont parcouru, seuls, un kilomètre à pied et ont longé une route très fréquentée, sur laquelle ils auraient pu être fauchés.

Heureusement, rien de tel n’est arrivé, mais le père des jumeaux, qui est par ailleurs conseiller municipal sortant de la ville, ne compte pas en rester là.

Lui et son épouse ont déposé plainte auprès de la gendarmerie pour faire la lumière sur cet incident. «Comment ont-ils pu franchir les trois points de contrôle de l’école avant de parcourir 1 kilomètre alors qu’ils n’ont pas du tout l’habitude de déambuler ainsi en ville ?», s’interroge-t-il.

Contacté par 20 Minutes, le rectorat a indiqué qu’un «travail est mené avec l’inspecteur de l’Education nationale de circonscription et l’équipe de l’école pour comprendre ce qu’il s’est passé».



