«Into the Wild» : La carcasse du célèbre bus retirée

Devenu un lieu de pélerinage pour les aventuriers du monde entier, le vieux bus des années 1940 apparu dans le film de Sean Penn «Into the wild», a été retiré ce jeudi 18 juin pour des raisons de sécurité.

Sorti en 2007, le film était une adaptation du roman «Voyage au bout de la solitude», publié en 1996 par Jon Krakauer. Il raconte l'histoire tragique de Chris McCandless, un jeune étudiant californien, parti tenter l'aventure en pleine nature, dans le parc national de Denali (Alaska).

En 1992, le jeune homme de 24 ans a entamé un périple dans les Etats-Unis, à la recherche d'expériences de survie à l'écart de la société. Il s'est installé le 1er mai dans le vieux bus abandonné, à l'intérieur du parc, où il a passé quatre mois, en se nourrissant de chasse de petits gibiers et de plantes. Il a été retrouvé mort le 6 septembre dans son sac de couchage, par trois randonneurs. Selon plusieurs hypothèses, il aurait été empoisonné après avoir consommé les tubercules d'une plante toxique, semblable aux pommes de terres sauvages qu'il consommait habituellement.

Deux morts et une série d'incidents

Situé au bout du chemin de randonnée Stampede Trail, le bus avait fini par attirer de plus en plus de curieux, pas toujours bien préparés. Entre 2009 et 2017, quinze opérations de secours en lien avec le fameux véhicule ont dû être organisées, selon les autorités locales. Certains ont même trouvé la mort, comme des voyageurs venus de Suisse et de Biélorussie, en 2010 et 2019, noyés lors d'expéditions pour aller voir le «Magic bus».

«Après avoir étudié de près le problème, pesé de nombreux facteurs, et considéré une variété d'alternatives, nous avons décidé qu'il était mieux de déplacer le bus de cet endroit», a déclaré Corri Feige, la commissaire chargée des ressources naturelles pour l'Etat d'Alasaka, à l'extrême nord-est du continent américain. Le bus a été retiré par jeudi 18 juin, par un hélicoptère de l'armée, selon la garde nationale.

