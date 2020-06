Loto : 108 personnes se sont partagé le jackpot de 8 millions d’euros

Lors du tirage du Loto du 22 juin dernier, 108 joueurs ont remporté le jackpot, et se sont partagé plus de huit millions d’euros.

C’est une première dans l’histoire du jeu en France. Cela a été rendu possible par le pack «Multichances», offre mutualisée qui permet aux joueurs d’acheter des parts dans un pack de plusieurs grilles. Cette offre existe depuis 2018. Les joueurs peuvent donc acheter ensemble un plus grand nombre de grilles, et ainsi avoir plus de chance de gagner. Ils se partagent ensuite les gains en fonction du nombre de parts de chacun.

Selon le média spécialisé Tiragegagnant.com, lors du tirage du 22 juin, les 108 joueurs avaient souscrit à un pack Multichances de 600 grilles. Les joueurs pouvaient acheter entre une et dix parts du pack. Chaque part leur a fait remporter 40.684€, et le gain moyen des 108 joueurs s’élève à 75.340.

Parmi les 108 gagnants, quatre joueurs avaient acheté dix parts du pack, pour une soixantaine d’euros, et ont alors remporté 406.847 euros.

