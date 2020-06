Après les municipales, quelles sont les prochaines élections en France ?

Ces élections municipales sont les dernières élections de l'année 2020. Mais d'autres scrutins attendent les Français dès 2021, puis en 2022.

Selon le calendrier électoral établi, l'année 2021 doit en effet voir l'organisation des élections départementales et régionales. Les premières permettent d'élire les conseillers départementaux, dont le mandat dure six ans. Les candidats devront se présenter sous la forme d'un binôme composé d'une femme et d'un homme, avec leurs remplaçants (une femme et un homme également). Elles se déroulent en deux tours, dont les dates devraient être annoncées courant 2020 (probablement en mars).

Mais tous les Français ne participent pas à ce scrutin. C'est le cas par exemple à Paris, où la ville est à la fois une commune et un département, dont le Conseil est élu lors des municipales. Même chose à Lyon, en Guyane et en Martinique, où le conseil général a été remplacé par une collectivité territoriale unique, ou encore en Corse, où les conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ont été remplacés en 2017 par la Collectivité de Corse, au statut spécifique.

Les régionales en suspens

En même temps que les départementales, sont normalement prévues les élections régionales, également en deux tours. Celles-ci permettent d'élire les conseillers régionaux, dont le mandat est lui aussi de six ans. Les candidatures se font en revanche sous forme de listes, paritaires.

Mais ces régionales pourraient bien être repoussées. En effet, Emmanuel Macron a récemment fait part de son souhait de les organiser un an plus tard, soit en 2022. «Le président de la République a évoqué la question du calendrier électoral au regard de la mise en œuvre du plan de relance à l'automne, auquel les régions seront étroitement associées», a expliqué la présidence.

Mais ce report est loin de convaincre l'opposition, à commencer par les présidents de région. Certains y voyant une manœuvre politique visant à mettre des bâtons dans les roues à certains élus régionaux, comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, potentiels rivaux d'Emmanuel Macron pour l'Elysée.

Car après les départementales et les régionales, c'est l'élection présidentielle qui attend les électeurs français, en 2022. Un scrutin pas comme les autres, qui est déjà sur les agendas de tous les personnages politiques du pays.

