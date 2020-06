Présidentielle 2022 : Marine Le Pen et Emmanuel Macron au coude à coude pour le premier tour

L'affiche du second tour de la prochaine élection présidentielle devrait être la même qu'en 2017, d'après un sondage Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio. Selon les hypothèses retenues, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (RN) arrive même en tête des intentions de vote pour le premier tour.

Ainsi, en cas de candidature de Xavier Bertrand pour représenter la droite, c'est Marine Le Pen qui remporterait la majorité des suffrages. D'après l'enquête menée auprès d'un échantillon de 922 personnes, les 18 et 19 juin 2020, la cheffe du RN obtient 28% des intentions de vote dans cette configuration, soit deux points de plus qu'Emmanuel Macron. Ce serait donc un second tour à l'image de celui qui s'est disputé en 2017.

Par ailleurs, selon cette hypothèse, 12% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles voteraient pour le candidat Les Républicains (LR) Xavier Bertrand au premier tour. Du côté de la gauche, 11% des intentions de vote sont prêtées à Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise (LFI) et 8% à Yannick Jadot, candidat Europe écologie Les Verts (EELV).

Macron en tête si Baroin se présente

En revanche, en cas de candidature LR incarnée par François Baroin à la place de Xavier Bertrand, c'est Emmanuel Macron qui remporterait de justesse le premier tour. Le président actuel obtient dans ce cas 28% des intentions de vote, devançant d'un petit point Marine Le Pen, sans que cela n'ait d'incidence sur l'affiche du second tour.

Au coude à coude, François Baroin et Jean-Luc Mélenchon, tous deux à 12%, ainsi que Yannick Jadot (8%) suivent dans les intentions de vote.

Quant à un éventuel second tour opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, il est remporté d'une courte tête par le chef de l'Etat avec 55% des intentions de vote, contre 45% attribués à la candidate RN. Pour rappel, en 2017, elle avait obtenu 33,9% des suffrages au second tour contre Emmanuel Macron.

