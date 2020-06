Quand pourrait avoir lieu le remaniement ?

C'est désormais un secret de polichinelle. Un remaniement ministériel d'ampleur se prépare, selon le souhait d'Emmanuel Macron. Il devrait selon toute vraisemblance être annoncé en fin de semaine.

Selon l'AFP, le nouvel exécutif, qui pourrait faire la part belle à beaucoup de nouvelles têtes, pourrait être présenté dès jeudi ou vendredi. Un Conseil des ministres pourrait alors se tenir mercredi. Un proche d'Emmanuel Macron a de son côté confirmé au Journal du dimanche que ce remaniement devrait avoir lieu «en fin de semaine». A moins que le président, comme il en a l'habitude, ne «prenne son temps», selon son entourage, et repousse ses choix à la semaine prochaine.

Mais cette hypothèse ne semble pas entrer dans la dynamique du chef de l'Etat, qui veut rapidement enclencher la «nouvelle ère» de son quinquennat. Preuve de sa volonté de vite passer à autre chose, après le camouflet reçu par La République en marche (LREM) lors des élections municipales, Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée ce lundi les 150 citoyens membres de la Convention citoyenne pour le climat pour donner sa réponse à leurs 150 propositions. Une allocution du président pour dessiner l'après-coronavirus est également prévue avant le 14 juillet.

La problématique des maires

Procéder au remaniement dès cette semaine aurait un autre avantage pour Emmanuel Macron. Les conseils municipaux nouvellement élus doivent se réunir ce week-end, entre vendredi et dimanche, pour choisir officiellement leur nouveau maire. Etant donné que, selon une règle tacite, il n'est pas possible de cumuler les casquettes de ministre et de maire, attribuer les maroquins dès cette semaine permettrait d'éviter de se retrouver dans de fâcheuses situations, avec des maires nouvellement élus qui seraient finalement obligés de laisser leur place quelques jours plus tard pour entrer (ou rester) au gouvernement.

On pense notamment au Premier ministre Edouard Philippe, qui pourrait se retrouver dans cette situation après avoir été élu à la mairie du Havre (Seine-Maritime) dimanche face au député communiste Jean-Paul Lecoq, ou encore à Jean-Luc Moudenc, réélu à Toulouse (Haute-Garonne) dimanche et dont le nom revient avec insistance pour entrer au gouvernement.

